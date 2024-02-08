Баталії щодо нової назви проспекту тривали більше року.

У Києві перейменували Повітрофлотський проспект у проспект Повітряних сил України. Питання голосувалось без обговорення.

Рішення підтримали сьогодні, 8 лютого, на засіданні Київради 88 депутатів з 92 присутніх.

Водночас депутати не підтримали перейменування вулиці Повітрофлотської у Солом’янському районі у вулицю Повітрянофлотську. Відповідний проект набрав лише 58 голосів при мінімально необхідних 61.

Відео дня

Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук вже відреагував на рішення Київради: "Карти Google кажуть, що насолоджуватись прогулянкою проспектом Повітряних Сил можна більш ніж годину. Дякую усім киянам, депутатському корпусу та особисто Віталію Кличку за довіру та повагу до наших захисників неба!"

Він назвав рішення про перейменування Повітрофлотського проспекту в столиці на проспект Повітряних Сил України - "історичним".

Довідка УНІАН. Повітрофлотський проспект - проспект у Шевченківському і Солом'янському районах міста Києва, місцевості Чоколівка, Солом'янка, Кадетський гай. Простягається від вулиці В'ячеслава Чорновола до аеропорту "Київ".

Історія з перейменуванням

Історія з перейменуванням Повітрофлотського проспекту тривала понад рік. Перейменування великої столичної дороги, довжиною близько 6 км, було піднято у рамках дерусифікації та декомунізації. Однак, як інформувала депутат Київради Ксенія Семенова, відповідно до експертної думки Українського інституту національної пам’яті, Повітрофлотський проспект не підлягає декомунізації, бо у цій назві немає пропагандистського наративу. Але експерти запропонували уточнити назву відповідно до сучасного українського правопису – "ПовітряНОфлотський".

У червні минулого року проєкт рішення про уточнення назви проспекту було винесено на голосування, але варіант "Повітрянофлотський" не набрав необхідної кількості голосів депутатського корпусу, хоча більшість киян хотіли саме його.

5 жовтня до Київради звенулось командуваня Повітряних Сил Збройних Сил України з проханням щодо перейменування проспекту Повітрофлотського на проспект Повітряних Сил Збройних Сил України.

Командувач повітряного командування "Центр" Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко, який прийшов на засідання Київради, зазначив: "Я б хотів звернутися до вас, до кожного з вас. Від командувача Повітряними Силами генерал-лейтенанта Олєщука Миколи Миколайовича, Героя України. Від нашого колективу, від бійців, які зараз виконують завдання на сході, на півдні, які кожну ніч працюють на захисті неба, на всіх територіях України, і в тому числі на Київщині. Звернутися стосовно позитивного вирішення питання щодо перейменування проспекту Повітрофлотського на проспект Повітряних сил Збройних Сил України. Це буде шана тим, хто загинув. Це буде вшанування пам'яті наших героїв. І кожен військовослужбовець повітряних сил буде знати, що частинка його роботи оцінена."

Вас також можуть зацікавити новини: