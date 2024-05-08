Франкція "Слуг народу" на знак протесту залишила сесійну залу перед голосуванням за проєкт.

Київрада перейменувала проспект Правди у Подільському районі у проспект Європейського Союзу. Як передає кореспондент УНІАН, рішення підтримали 62 депутати з 62 зареєстрованих на той момент у сесійній залі.

Депутати фракції "Слуга народу" не голосували за рішення щодо перейменування проспекту Правди у проспект Європейського Союзу. Всі вони на час розгяду питання покинули сесійну залу на знак незгоди.

За питання щодо перейменування голосували двічі, оскільки з першої спроби проєкт рішення не набрав необхідної кількості голосів підтримки.

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Депутат від "Слуги народу" Андрій Вітренко, пояснюючи позицію фракції, зазначив, що вже третій рік йде війна з Росією і сотні киян героїчно заинули, захищаючи Україну, та отримали поранення.

"Але замість вшанування цих людей міський голова намагається виконати зобов'язання перед своїм політичним союзником (політсилу в Київраді "Європейська Солідарність" ("ЄС"). … Політикани цинічно продовжують перетворювати Київраду на місце вирішення власних бізнес-інтересів та реалізації хвороблих політичних амбіцій окремих політиків", - сказав він.

Водночас депутат фракції "ЄС" Марина Порошенко, яка доповідала по проєкту рішення, закликала депутатів підтримати його, заявивши, що поява в Києві проспекту ЄС буде ще одним кроком, що наближає Україну до Євросоюзу.

Після проваленої першої спроби у фракції "ЄС" заявили про маніпуляції. За словами депутатки політсили у Київраді Людмили Ковалевської, вже протягом півтора року у Києві не можуть назвати на честь Європейсьькго Союзу жодну вулицю або проспект через те. "що у когось погано з абривіатурами".

Перейменування вулиць у Києві - останні новини

В лютому у Києві перейменували Повітрофлотський проспект. Раніше партія "Європейська Солідарність" активно агітувала за перейменування Повітрофлотського проспекту у проспект ЄС. Водночас цей варіант був відкинутий, оскільки у жовтні 2023 року військові створили петицію з проханням перейменувати Повітрофлотський на проспект Повітряних Сил. Таке рішення підтримали Головнокомандувач Валерій Залужний та очільник розвідки Кирило Буданов.

У грудні питання про перейменування знову винесли на голосування у "Київ Цифровий", за результатами якого 90% киян проголосували за варіант "проспект Повітряних Сил".

У січні мер столиці Віталій Кличко пообіцяв підтримати цей варіант. В результаті він був підтриманий більшістю депутатського корпусу. При цьому "Європейська Солідарність" на засіданні вдала, що завжди підтримувала це рішення.

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