У СІЗО вони перебуватимуть щонайменше до 4 лютого.

Дніпровський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою голові Херсонської облради Владиславу Мангеру та його посібнику Олексію Левіну, обвинуваченим у замовленні та організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.

Читайте такожКиївський апеляційний суд дозволив затримати ПоклонськуЯк передає кореспондент УНІАН, 7 грудня суддя Дніпровського райсуду Києва Юлія Іваніна задовольнила відповідне клопотання сторони обвинувачення.

"Клопотання прокурора про продовження строків тримання обвинувачених Мангера та Левіна під вартою - задовольнити. Продовжити дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою... до 4 лютого включно", - зазначила суддя.

Довідка УНІАН. Катерина Гандзюк померла в київській лікарні 4 листопада 2018 року. За три місяці до цього в Херсоні невідомий хлюпнув їй в обличчя сірчаною кислотою, вона отримала хімічні опіки понад 30% тіла.

У червні 2019 року було засуджено п’ятьох виконавців злочину. Мангера і Левіна, які обвинувачуються в організації та замовленні злочину, затримали, вони перебувають під вартою. Їм інкримінують правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження у спосіб, що має характер особливого мучення та спричинило смерть потерпілої) Кримінального кодексу.

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Автор: Антоніна Доломанжи