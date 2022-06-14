Роман Ратушний виступав проти забудови Протасова яру.

Відомий київський активіст та голова ГО "Захистимо Протасів Яр" Роман Ратушний загинув на фронті. Він брав участь у бою з російськими окупантами під Ізюмом.

Про це повідомили в прес-службі його організація.

Зазначається, що Ратушний загинув 9 червня.

"Ромчик був найкращим з нас, сміливцем, який завжди був першим у будь-якому бою і ніколи не виявляв страху. Так сталося, що в його останньому бою, він був у розвіддозорі у складі бойової групи і загинув під час виконання бойового завдання", - йдеться в повідомленні.

Роман Ратушний - що відомо

Він з першого дня повномасштабного нападу Росії на Україну брав участь у боях під Києвом. Пізніше у складі 93 ОМБР "Холодний Яр" звільняв Тростянець.

Крім того, він був учасником Революції Гідності. Українському Патріоту 5 липня виповнилося б 25 років.

В організації "Захистимо Протасів Яр" пообіцяли продовжити його справу і побудувати парк у Протасовому яру, де на його честь висадять дуб.

Як раніше повідомляв УНІАН, в результаті ворожих обстрілів на Харківщині поранено двох дітей. В результаті обстрілу постраждали дві дитини 11 і 17 років. Вони були госпіталізовані в Чугуївську центральну районну лікарню з попереднім діагнозом - осколкові поранення.

Голова Харківської обласної Військової адміністрації Олег Синєгубов зазначив, що окупанти продовжили обстрілювати Харків, Харківський, Ізюмський, Богодухівський та Чугуївський райони. В результаті одна людина загинула і п'ятеро отримали поранення, в тому числі 3-місячна дитина.

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