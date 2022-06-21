Загалом було отримано понад 6,5 мільйонів голосів.

У Києві провели голосування щодо перейменувань міських об’єктів, назви яки пов’язані з РФ.

Як зазначили в Київській міськраді, загалом було отримано понад 6,5 мільйонів голосів.

До рейтингового електронного голосування щодо перейменувань вулиць, провулків, бульварів, проспектів та площ увійшли 296 міських об’єктів, що пов’язані з Російською Федерацією та її сателітами. Їх відбирала експертна комісія.

Голосування проводили з 15 до 19 червня у застосунку "Київ Цифровий". Як свідчать результати, на думку громадськості, низка вулиць має носити імена загиблих активістів, журналістів, митців, науковців тощо.

Зокрема, вулицю Багратіона пропонують перейменувати на вулицю Левіна Максима, журналіста, що загинув під час повномасштабної війни. За це віддали 22,6 тисяч голосів.

Пропонують також вшанувати пам’ять загиблої внаслідок нападу херсонської активістки Катерини Гандзюк. Її ім’я, на думку 21,6 учасників голосування, має носити вулиця Біломорська.

Вулицю Волгоградську пропонують перейменувати на вулицю Романа Ратушного - 24-річного київського громадського активіста, що загинув, захищаючи Харківщину. Таке перейменування підтримали 29,9 тисяч осіб.

Кілька вулиць пропонують перейменувати на честь міст, що знаходяться в окупації (вул. Байкальську — на Мелітопольську, 21,3 тисячі голосів) та потерпають від російської агресії (пл. Героїв Бреста — на Чорнобаївську, 12 тисяч голосів).

Також можуть з’явитися низка об’єктів, названих на честь українських захисників: площа Героїв УПА (замість Тульської), вулиця Українських Героїв (замість Льва Толстого), вулиця Територіальної оборони (замість Ватутіна).

З результати голосування щодо усіх 296 об'єктів можна ознайомитись за посиланням: https://drive.google.com/file/d/1J-aSDTYFQNXtdlq3m1IO0A_19L6xSKTA/view.

Як зазначив заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко, наразі отримані результати голосування передано в Київську міську раду для подальшого розгляду експертної комісії. Згодом на основі експертних висновків депутатський корпус Київської міської ради буде приймати рішення щодо перейменувань міських об'єктів.

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