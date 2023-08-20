Без батька залишилися троє дітей.

Під час ракетного удару Росії по Чернігову загинув батько трьох дітей. Чоловік на імʼя Володимир перебував поблизу епіцентру вибуху.

Як повідомили у фонді "Право на захист", де працював чоловік, він був там разом із колегою. Жінка зазнала поранень.

"У трагедії постраждали двоє працівники благодійного фонду "Право на захист". На жаль, один зі співробітників загинув. У нього залишились троє дітей та дружина. Висловлюємо глибокі співчуття родині та всім постраждалим від цієї атаки", – йдеться в дописі.

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Колега загиблого каже, що Володимир був порядною людиною і люблячим батьком.

"Сильний біль… не хочеться вірити , що сьогодні ми втратили Володимира. Чуйний, порядний, розумний, молодий, натхненний колега, сім‘янин, люблячий батько трьох дітей", – охарактеризувала одна із колег загиблого.

Удар по Чернігову: що відомо про загиблих

Внаслідок російської атаки по Чернігову загинули семеро людей, серед яких шестирічна дитина.

Подруга родини розповіла, що загиблу дівчинку звали Софійка. Вона була єдиною дитиною в родині. Восени дівчинка мала піти до першого класу. На момент атаки вона перебувала на вулиці разом із мамою. Жінка отримала поранення. Поліцейські намагалися надати допомогу дитині, проте врятувати її не змогли.

Крім того, внаслідок удару загинули викладачка та співробітниця Національного університету "Чернігівська політехніка". Зокрема, загинула старший викладач кафедри іноземної філології НУ "Чернігівська політехніка" Кормільцина Світлана Юріївна. Вона перебувала в парку із дочкою.

Жертвою російського удару також стала співробітниця директорату Навчально-наукового інституту архітектури, дизайну та геодезії Наталія Торія. Вона поверталася з церкви.

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