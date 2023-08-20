Загинули семеро людей, зокрема, дитина.

За останніми даними поліції, внаслідок ракетного удару по центру Чернігова 19 серпня постраждали 144 людини, 7 людей загинули. Про це повідомляється на офіційному сайті Національної поліції України.

"Станом на 19:30 загинуло семеро мирних людей, серед них – одна дитина. По медичну допомогу звернулися 144 поранених місцевих мешканців. З них 15 дітей та 15 поліцейських", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поліція здійснює обходи 66-ти постраждалих будівель у центрі Чернігова, загалом це близько 500 квартир. Також поліцейські зафіксували пошкодження 64 автомобілів містян.

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Поблизу місця ракетного удару, а також у будівлі Чернігівського райуправління поліції розгорнуті пункти прийому заяв від постраждалих громадян. До патрулювання центру міста залучені додаткові патрулі правоохоронців, щоб уникнути можливих випадків мародерства.

За даними поліції, внаслідок влучання відбулося руйнування даху Драмтеатру з подальшою пожежею. Окрім того, на даху одного з будинків виникла пожежа. Рятувальники ДСНС оперативно загасили вогонь. Вибуховою хвилею пошкоджено автівки, вікна та двері у довколишніх житлових багатоповерхових будинках та магазинах, інших обʼєктах цивільної інфраструктури.

Ракетний удар по Чернігову

19 серпня близько опівдня російські терористи нанесли ракетний удар по центру Чернігова, який був у цей час переповнений людьми. Влучання було у будівлю драмтеатру, де проходив масовий захід, але люди встигли зійти в укриття. Повідомлялось, що будівля театру отримала значні руйнації. Рятувально-пошукова операція на місці влучання ворожої ракети "Іскандер" тривала до вечора.

Раніше повідомлялось, що внаслідок удару росіян по центру Чернігова постраждали 136 людей. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко інформував про 7 загиблих, серед яких 6-річна дитина, та 129 поранених, з яких 15 дітей та 15 працівників поліції.

За словами Клименка більшість жертв на момент ракетного удару перебували в автотранспорті чи переходили дорогу, а також повертались із церкви.

Голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус зазначив, що в лікарнях знаходяться більше 40 людей, їм надається вся необхідна допомога, решта поранених повернулись додому після наданої медичної допомоги і будуть лікуватись амбулаторно.

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