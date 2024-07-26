Він перебуватиме під вартою без права на заставу.

В'ячеслава Зінченка, підозрюваного в умисному вбивстві екс-народної депутатки, мовознавиці Ірини Фаріон заарештували на 60 діб без альтернативи внесення застави.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні ухвалив Галицький районний суд Львова.

Такий запобіжний захід просив суд обрати прокурор, аргументувавши це тим, що підозрюваний може переховуватися від слідства. До того ж він із Дніпра і не має постійного місця проживання у Львові, де проводиться слідство. Також є соціальний ризик – його батько на фронті, тож не може слідкувати за сином. Окрім того, підозрюваний може впливати на свідків, вміє користуватися зброєю, знає, де її можна придбати.

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Адвокат Зінченка Ігор Сулима наполягав на обранні для свого підзахисного запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета. Він заявив, що у справі недостатньо доказів, які б вказували на причетність юнака до вбивства.

"Не проведена жодна експертиза, яка б ідентифікувала мого підзахисного з особою, про яку говорять свідки, - сказав адвокат. - Ми навіть не знаємо, чи міг він психологічно, закінчивши школу з позитивною характеристикою, вчинити цей злочин".

Вбивство Ірини Фаріон - деталі

19 липня у Львові стріляли у мовознавицю та громадську діячку Ірину Фаріон. Вона отримала поранення голови і померла в лікарні.

25 липня стало відомо про затримання у Дніпрі 18-річного юнака, який може бути причетним до вбивства мовознавиці.

За даними слідства, хлопець перебував у Львові 10 днів, протягом яких змінив три місця проживання. Під час винайму житла та стеження за Фаріон маскувався, перевдягався. У день вбивства, коли мовознавиця очікувала на таксі, нападник підійшов до неї на відстань не більше 2-х метрів. Проте сам момент вбивства не потрапив на камери спостереження. Зброю, з якої, ймовірно, стріляв затриманий досі не знайшли.

Затриманому повідомили про підозру в умисному вбивстві.

Також правоохоронці перевіряють його причетність до неонацистського руху, центр якого розташований в РФ, його зв'язки на території України та мотиви вчинення цього злочину.

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