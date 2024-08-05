Адвокат просив відпустити підозрюваного під домашній арешт.

Підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслава Зінченка залишили під вартою до 22 вересня. Таке рішення сьогодні ухвалив Львівський апеляційний суд. Трансляцію засідання вело Суспільне.

Апеляційну скаргу подав адвокат Зінченка Ігор Сулима. Підозрюваний долучився до засідання через відеозв'язок.

Захисник юнака просив суд змінити йому раніше обраний запобіжний захід у вигляді арешту строком на 60 діб без права на заставу на цілодобовий домашній арешт за місцем його проживання з носінням електронного браслета. Своє прохання захист пояснив відсутністю обґрунтованої підозри Зінченку у вчиненні умисного вбивства.

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"На всіх відеофайлах, які були нам надані, - рух певних осіб. Немає жодного з файлів, який би підтверджував, що злочин вчинив Зінченко, або має хоч будь-яку причетність до цього. У нас немає ні зброї, ні прямих свідків, які би вказали, що це він стріляв. У нас немає одягу, у нас нічого немає. Я розумію, що справа має резонанс, але у нас повинні бути докази. Суд першої інстанції допустив помилку, обравши моєму підзахисному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - сказав Сулима.

Прокурори заперечили апеляційну скаргу адвоката у повному обсязі. Вони просили залишити рішення суду першої інстанції без змін.

Зокрема, сторона обвинувачення зазначила, що адвокат "вириває окремі скріншоти з відеозаписів із загального контексту", а підозра Зінченку є обґрунтованою.

За словами прокурорів, існує ризик того, що підозрюваний переховуватиметься від правосуддя.

"Особа підозрюється у вчиненні особливо тяжкого правопорушення. Як вбачається з матеріалів, підозрюваний, готуючись до вчинення злочину і вчиняючи злочин, активно маскувався, використовував засоби конспірації, аби унеможливити встановлення його особи. Другий момент – підозрюваний проживає у місті Дніпро. Досудове розслідування проводиться у Львові. Судовий розгляд проводитиметься у місті Львів. Забезпечити його явку і належну процесуальну поведінку без застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у теперішніх умовах – неможливо", – пояснив прокурор.

Львівський апеляційний суд вирішив залишити рішення Галицького районного суду Львова про обрання Зінченку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб – до 22 вересня – без змін.

Вбивство Ірини Фаріон - деталі

19 липня у Львові стріляли у відому мовознавицю та громадську діячку Ірину Фаріон. Вона отримала поранення голови й померла в лікарні.

25 липня стало відомо про затримання у Дніпрі 18-річного хлопця, який може бути причетним до вбивства.

Йому повідомили про підозру в умисному вбивстві та обрали запобіжний захід у вигляді двох місяців перебування під вартою без права внесення застави.

Сам хлопець не визнає себе винним. Він відмовився надавати свідчення.

Адвокат підозрюваного вважає, що доказів причетності його підзахисного до вбивства Фаріон немає. Він подав скаргу на обраний запобіжний захід.

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