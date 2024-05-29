Їй також виплатять понад 123 тисячі гривень за період вимушеного прогулу.

Львівський апеляційний суд постановив поновити Ірину Фаріон на посаді професорки кафедри української мови Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету "Львівська політехніка". Відповідне рішення суд ухвалив сьогодні, 29 травня.

Під час засідання адвокат Фаріон закликав задовольнити апеляційну скаргу в повному обсязі і скасувати рішення суду першої інстанції. Натомість представник Львівської політехніки наголосив, що рішення Галицького районного суду є законним, тож його варто залишити без змін.

Близько 12:00 суд вийшов до нарадчої кімнати і після цього оголосив своє рішення – наказ про звільнення визнати незаконним. Фаріон поновили на посаді з 24 листопада 2023 року.

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Коментуючи це рішення, Фаріон заявила, що доказів вчинення нею аморального проступку немає.

"Позиція відповідача – це позиція людини, яка топчеться по закону брутально і нікчемно, виконує політичні замовлення і робить при цьому "гарну міну". В жодному документі не доведено аморального проступку, який вчинила Ірина Фаріон. З якої рації було здійснене швидкісне звільнення? Чому ректор не дочекався роботи комісії? Вона мала завершити свою роботу 22 числа, мене звільнили 15-го. Тобто проректор сам собі заперечує. Це означає, що він ухвалював це рішення під тиском", - прокоментувала на суді мовознавиця.

Окрім того, згідно з рішенням суду, на користь Фаріон мають сплатити заробіток за період вимушеного прогулу – 123 тисячі 927 гривень.

Скандальна заява Фаріон та її звільнення зі Львівської політехніки

У листопаді 2023 року Ірину Фаріон було звільнено з посади професорки Львівської політехніки. Цьому передували її скандальні висловлювання на адресу українських захисників. Зокрема, вона заявила, що категорично не сприймає російськомовних військовослужбовців ЗСУ та не може назвати їх українцями.

На її слова відреагували як військові, так і громадськість. Зокрема, студенти Львівської політехніки вийшли на протест із закликом звільнити Фаріон з вишу.

На тлі обурення суспільства викладачка опублікувала у своєму телеграм-каналі лист від студента із окупованого Криму, де він висловив їй свою підтримку. При цьому вона не приховала його особисті дані. Студента затримала російська ФСБ.

Служба безпеки України відкрила проти Фаріон кримінальне провадження одразу за чотирма статтями: порушення рівноправності громадян, образа честі і гідності військовослужбовця, порушення таємниці листування та порушення недоторканності приватного життя.

Львівська політехніка звільнила викладачку через вчинення "аморального проступку". Після чого Фаріон заявила, що збирається оскаржувати це рішення у суді.

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