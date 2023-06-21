Однією з нагальних потреб у зоні ліквідації наслідків російського теракту залишається питна та технічна вода.

Після підриву росіянами греблі Каховської ГЕС вода відступила від берегів на 1300-1600 метрів. Дніпро практично повертається в русло, в якому річка була 70 років тому.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в Telegram. Він наголосив, що однією з нагальних потреб у зоні ліквідації наслідків російського теракту залишається вода – як питна, так і технічна.

"Зараз її підвозять. Але ми робимо все можливе для того, щоб у найкоротший термін провести комплекс геодезично-розвідувальних робіт, щоб запустити свердловини. Паралельно у нас працюють 10 станцій фільтрації для очищення питної води. Також ми маємо запаси як мінімум на місяць, щоб забезпечити всіх людей питною водою", – зауважив міністр.

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За словами Клименка, зараз проводяться всі необхідні розрахунки, які дозволять спрогнозувати і потреби води населенню, і спроможності водного басейну річки Дніпро після підриву греблі окупантами.

Підрив Каховської ГЕС: наслідки російського теракту

Російські окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС 6 червня 2023 року. Внаслідок теракту почався неконтрольований спуск води – затопило десятки населених пунктів.

Станом на ранок 21 червня підтопленими внаслідок підриву російськими окупаційними військами греблі Каховської ГЕС залишаються 24 населених пункти України. З них 17 – на тимчасово окупованих територіях. Від початку робіт рятувальники ДСНС відкачали воду з 795 будинків та підвалів.

Керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк заявила, що одним із наслідків російського теракту стало зростання мінної небезпеки для узбережжя. Сили оборони України намагаються надавати допомогу місцевим жителям лівого берега, який перебуває під окупацією, та евакуювати їх.

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