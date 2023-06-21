На Херсонщині підтоплено три населених пункти на правому березі річки Дніпро та 17 - на тимчасово окупованій території.

Станом на сьогоднішній ранок підтопленими в результаті російського теракту на Каховській дамбі залишаються 24 населених пункти України, з них 17 - на окупованих територіях.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ. Згідно з повідомленням, на річці Дніпро у створі поста "Херсон" спостерігається поступове зниження рівня води та на цей час він перевищує норму на 0,25 м (з початку доби рівень знизився на 1 см).

На Херсонщині підтоплено три населених пункти (595 будинків) на правому березі річки Дніпро та 17 - на тимчасово окупованій території.

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Минулої доби рятувальники ДСНС відкачали воду з 223 підвалів та будинків на території області, загалом від початку робіт - з 795 будинків та підвалів.

На Миколаївщині залишаються частково підтопленими 8 городів в чотирьох населених пунктах Баштанського району.

Підрозділами ДСНС продовжуються роботи з відкачування води в 9 населених пунктах та підвіз води. Відкачано за минулу добу воду з 12 домоволодінь, а за весь час ліквідації наслідків підриву - з 171 домоволодіння.

Також фахівці ДСНС задіяли цистерну аварійно-рятувального загону спеціального призначення, за допомогою якої заповнено резервуари у Снігурівці.

Підрив Каховської ГЕС

Внаслідок підриву російськими терористами дамби Каховської ГЕС в зоні підтоплення опинилися десятки населених пунктів на Миколаївщині і Херсонщині.

Вчора, 20 червня, речник Державної служби України з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий повідомив, що основні роботи з евакуації цивільного населення з зони лиха після підриву Каховської ГЕС вже проведені. Після того, як вода спала, мешканці південних регіонів почали повертатися до своїх домівок.

Після того, як вода відходить, міські служби починають проводити відновлювальні роботи: розчищення доріг і вулиць, ревізію комунікаційних мереж та обладнання тощо.

На цей час відомо, що через підрив російськими окупантами Каховської гідроелектростанції на підкронтрольній Україні території загинула 21 людина, з них п'ять - через прицільні постріли росіян, інші - потонули. На цей час відомо що ще 28 людей отримали поранення, 16 з них - ліквідатори наслідків катастрофи. Цифри неостаточні, оскільки обстеження затоплених територій триває та продовжується ліквідація наслідків під вогнем окупантів. Зниклими безвісти вважають 109 людей.

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