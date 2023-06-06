Уряд виділив 120 млн грн для забезпечення жителів міста питною водою.

Внаслідок підриву російськими військовими дамби Каховської ГЕС рівень води в акваторії Миколаєва станом на 12:00 піднявся на 18 сантиметрів, повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.

"Наразі небезпеки підтоплення немає. Стежимо за ситуацією. Буду періодично оновлювати для вас цифри", - зазначив міський голова

Варто зазначити, що Миколаїв розташований на місці злиття рік Південний Буг та Інгул, які впадають у Бузький лиман, а вже той через 47 кілометрів зливається з Дніпром в районі окупованої Кінбурнської коси.

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У свою чергу прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що на сьогоднішньому засіданні уряд виділив 120 млн грн Держагенству водних ресурсів для сталого забезпечення жителів Миколаєва питною водою.

"Вода буде подаватися руслом річки Інгулець у спеціальному режимі роботи. Проєкт дозволить досягнути необхідних показників якості питної води та повернути її подачу в місто", - зазначив Шмигаль.

Підрив Каховської ГЕС - що відомо

Російські окупанти цієї ночі підірвали дамбу Каховської гідроелектростанції, фактично знищивши Каховську ГЕС та Каховське водосховище. Як вважає "Укргідроенерго", підірвана окупантами Каховська ГЕС не підлягає відновленню.

Миколаїв до повномасштабного вторгнення забезпечувався питною водою завдяки водогону з Дніпра. Проте у квітні 2022 року росіяни розбили цей трубопровід, через що до звільнення Херсону Миколаїв використовував у своїй водопровідній системі солону воду з Південного Бугу, що призвело до значних руйнувань мереж та багаточисельних поривів.