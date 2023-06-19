В адміністрації назвали район, в якому зараз найважча ситуація.

Після підриву Каховської гідроелектростанції у Херсонській області під водою залишаються близько 890 будівель.

Про це розповів керівник прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков в ефірі телеканалу FREEДОМ. За його словами, зараз найважча ситуація в мікрорайоні Корабел в Херсоні, там залишаються підтопленими близько 800 будинків. Однак рівень води знижується.

Комунальники намагаються ліквідувати наслідки затоплень, вже вдалося підключити одну електропідстанцію. Інші підстанції обстежують, проте перед підключенням їх потрібно буде висушити.

За словами Толоконнікова, місцевим жителям пропонували евакуюватися і безкоштовно проживати в Закарпатті, проте багато хто з них не захотів кидати свої будинки. Він зазначив, що Корабел постійно піддається російським обстрілам.

Підрив Каховської ГЕС: останні новини

За останніми даними Міністерства внутрішніх справ, в результаті підриву Каховської гідроелектростанції загинули 17 людей - 13 людей потонули, ще четверо були вбиті під час евакуації. Ще 31 людину розшукують.

За словами Толоконнікова, в окупованих Олешках вже загинули щонайменше 10 людей, однак реальної цифри ніхто не знає, оскільки окупанти намагаються її приховати.

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