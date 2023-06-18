Пересування ворожої техніки не завжди проходить вдало.

Російські окупанти вже активно пересувають живу силу та техніку, що раніше були задіяні в Херсонській області, на Запорізький напрямок. Про це в ефірі телемарафону повідомив міський голова окупованого Мелітополя на Запоріжжі Іван Федоров.

"Наші мешканці бачать пересування військової техніки, важкого озброєння та особового складу окупантів з напрямку Нової Каховки та Каховки. Саме звідти було перекидання ворожих сил на Запорізьку лінію фронту", – сказав він.

Однак, за словами Федорова, місцеві мешканці бачать і плідну роботу українських спецслужб та сил спротиву, що залишаються безпосередньо на окупованій території.

"Кілька днів тому їхала колона ворожої техніки саме з Нової Каховки до запорізької лінії фронту. Але вся колона не доїхала, вся колона залишилась металобрухтом в одному з сіл на перетині Василівської та Мелітопольського районів", – додав міський голова.

Ситуація на Запорізькому напрямку - що варто знати

В ніч на 6 червня російські окупанти здійснили підрив дамби Каховської ГЕС, спричинивши одну з наймасштабніших техногенних катастроф останніх десятиліть. Заступник міністра оборони генерал Олександр Павлюк заявляв, що метою окупантів було, зокрема, звільнити війська для їхнього перекидання на Запорізький (Таврійський) напрямок.

Військовий експерт Олег Жданов також повідомляв, що Росія перекидає війська з Бєлгородської області на Запорізький напрямок.

Цей напрямок на сьогодні є одним з "найгарячіших". За останні тижнів українські сили звільнили низку населених пунктів (Лобкове, Левадне, Новодарівка Запорізької області, Нескучне, Сторожеве, Благодатне, Макарівка на адмінкордоні Донецької та Запорізької областей).

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