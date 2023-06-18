Із небезпечних територій були евакуйовані 3614 людей, у тому числі 474 дитини та 80 маломобільних осіб.

Кількість загиблих внаслідок підриву росіянами дамби Каховської ГЕС зросла до 17 людей. Зниклою безвісти залишається 31 людина.

Про це повідомив голова МВС України Ігор Клименко. За його словами, підтопленими залишаються 876 будинків. Із небезпечних територій були евакуйовані 3614 людей, у тому числі 474 дитини та 80 маломобільних осіб.

"Загинуло 17 осіб. З них 13 - внаслідок утоплення, ще 4 отримали несумісні з життям вогнепальні поранення під час евакуації. Нерозшуканими залишається 31 людина", - йдеться в повідомленні.

Клименко додав, що на Новоронцовщині Херсонської області частково відновили централізоване водопостачання населенню.

"Там, де досі відсутнє водопостачання (а це понад 167 тисяч абонентів лише на Дніпропетровщині), організований довіз питної та технічної води. Всього підвезено мешканцям Дніпропетровської області понад 11 тисяч тонн води", - зазначив міністр.

Підрив Каховської ГЕС

Як повідомляв УНІАН, 6 червня російські загарбники підірвали Каховську ГЕС, що призвело до затоплення десятків населених пунктів на півдні України.

Скоєний росіянами теракт призвів до значних руйнувань і жертв. Станом на 17 червня було відомо про 16 загиблих людей, ще 31 особа вважалася безвісти зниклою.

12 червня голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що орієнтовна сума збитків, завданих довкіллю через підрив росією Каховської ГЕС, уже становить понад 1,5 млрд євро.

Вас також можуть зацікавити новини: