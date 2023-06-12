Загинули чоловік та літня жінка.

У Миколаївській області вже відомо про двох загиблих внаслідок підтоплень через підрив Каховської ГЕС росіянами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім: "Після теракту на Каховській ГЕС в нас в області є дві жертви, дві загиблі особи. Це чоловік та літня жінка".

За його інформацією, в області підтоплено 31 населений пункт, приблизно 540 домогосподарств.

"Є один населений пункт - Афанасіївка, який як острів зараз. Нема сполучення з ним через сушу. Там цілодобово курсують човни", - додав голова ОВА.

За словами Кіма, зараз є заборона на купання скрізь по області через кишкову паличку. Заборона діятиме, поки ситуація не стабілізується.

"У районі підтоплення, там де був в нас розлив, не було кладовищ, скотомогильників, захоронення агрохімікатів чи будь-яких складів. Тобто нас це не зачепило. Тому маємо надію, що ситуація вирівняється найближчими тижнями", - підкреслив він.

Прогнозуючи, коли в області рівень води спаде до норм, чиновник відповів:

"По Миколаєву вона буде у нормі вже сьогодні, вода спала на 58 см. По річці Інгулець на зараз від пікового значення мінус 1,55 метри, але темп води, що відходить, слабкіший. Тобто вода буде повертатися до норми - це десь ще метра 4 - приблизно тиждень".

Також Кім закликав мешканців не ходити на території, з яких відходить вода, тому що там є мінна небезпека.

"Там будуть працювати мінери. Не ходіть, будь-ласка, це небезпечно", - попередив він.

Підрив Каховської ГЕС - жертви і наслідки

Як повідомляв УНІАН, у Міністерстві внутрішніх справ України вчора заявили про шістьох загиблих - 5 на Херсонщині та 1 - на Миколаївщині внаслідок підтоплень територій через підрив Каховської греблі. Також 35 осіб вважаються безвісти зниклими, з них - 7 дітей.

На Херсонщині та Миколаївщині триває рятувальна операція - евакуація людей, тварин, а також доставка їжі та води для тих, хто відмовляється евакуюватись. Рятувальна операція проводиться під обстрілами окупантів.

Відомо про 10 поранених, серед яких рятувальники та поліцейські.

Станом на ранок 12 червня, у Херсонській області підтопленими залишаються 46 населених пунктів. У області шість загиблих внаслідок катастрофи.