Олександр Павлюк зазначив, що росіяни не попередили навіть своїх людей на окупованих територіях.

Теракт, який здійснили росіяни на окупованій гідроелектростанції, був несподіванкою навіть для колаборантів і окупованого населення. Цим підривом росіяни забезпечили собі перекидання сил на інший напрямок, таким чином сконцентрувавши свої війська для потужної оборони.

Генерал-лейтенант, перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк в інтервʼю телеканалу 1+1 розповів, що мета підриву Каховської ГЕС - зірвати український контрнаступ на півдні.

"Вони не змогли зрозуміти наші задуми до кінця, і, на мою думку, вирішили забезпечити собі безпеку лівого флангу. Підірвавши дамбу, вони зробили барʼєрний рубіж і цим не допустили нашого наступу з цієї сторони. Вони змогли зняти певну кількість своїх частин для перекидання на Запорізький напрямок. Вони ускладнили наш рух на півдні", - розповів він.

За інформацією заступника міністра, росіяни не мали достатньо сил і засобів для зупинки українського наступу, тож вони вирішили зробити підрив із метою сконцентрувати свої сили на тому напрямку, який, на їхню думку, був найвірогіднішим напрямком контрнаступу України. Павлюк зазначив також, що окупанти не попередили навіть своїх людей на окупованих територіях, і тому наразі невідомо скільки там загиблих.

"Ми не виключали, що готується підрив. Про підготовку до цього свідчить ухвалення російською стороною документу про недопущення розслідування техногенних катастроф. Але протидіяти підготовці було неможливо, адже Каховська ГЕС перебуває під повною окупацією", - пояснив генерал.

Він додав, що підрив дамби було здійснено в одному місці, внаслідок чого було одразу зруйновано 11 із 22 прольотів станції.

Підрив Каховської ГЕС - останні новини

Вночі 6 червня 2023 року російські загарбники підірвали окуповану ними Каховську ГЕС. Підрив повністю зруйнував станцію, відновити її неможливо, заявили в "Укргідроенерго".

Водосховище Каховської гідроелектростанції вже втратило три чверті води, рівень запасів опустився нижче "мертвої точки", та продовжує міліти.

Внаслідок цього підриву було підтоплено десятки населених пунктів, у тому числі місто Херсон. Станом на 12 чеврня, внаслідок цього теракту у підтоплених Херсонській та Миколаївській областях загинуло 6 осіб, поранено більше 40 людей.

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