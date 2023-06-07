Ольга Цилінко зазначила, що в її районі будинки затопило фекаліями.

Волонтерка з Херсона Ольга Цилінко розповіла, як рятувалася з дітьми від повені, викликаної підривом росіянами Каховської ГЕС. Вона зазначила, що деякі будинки на правому березі Дніпра затопило фекаліями.

Жінка жила з двома дітьми жила біля річки Кошева, яка є притокою Дніпра. За її словами, вода прибувала дуже швидко і вранці довелося їхати.

"Ми з двома дітьми втратили все, що було взагалі. Спочатку вивозили собак, потім допомогли одиноким сусідам. Потім о 10 годині почала підступати вода, так що втекли самі. Зараз навіть даху на всіх будинках не видно. Рятувальники вже плавали на човнах над одноповерховими будинками. Щоб ви розуміли, наскільки піднявся рівень води", - розповіла волонтерка в коментарі 24 каналу.

Відео дня

Вона зазначила, що в її районі немає централізованої каналізації, а лише вигрібні ями. Жінка повідомила, що її син о 12:00 повертався за документами, а будинок вже по груди був затоплений "водою з фекаліями".

"Може бути велика небезпека інфекційних спалахів. Літо. Спека. Південь. Тому думаю, що про це теж потрібно говорити. Вода рано чи пізно зійде. Люди почнуть повертатися або постаратися щось врятувати. І що їх чекатиме? Це потрібно пояснити", - підсумувала волонтерка.

Підрив Каховської ГЕС - головні новини

У ніч на 6 червня росіяни підірвали Каховську ГЕС. В результаті російського теракту десятки населених пунктів опинилися у воді.

Міський голова тимчасово окупованих Олешків Євген Рищук заявив, що в місті відомо про трьох жертв підтоплень.

При цьому президент Володимир Зеленський заявив, що шокований реакцією організацій, як ООН і Червоний Хрест на катастрофу на півдні України. Він вказав, що люди з дахів будинків можуть спостерігати пропливають повз потопельників.

Вас також можуть зацікавити новини: