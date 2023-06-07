Президент України в інтерв'ю Bild дорікнув міжнародні організації в бездіяльності в момент трагедії, коли через підрив Каховської ГЕС багато українців опинилися в безвихідному становищі та потребують будь-якої допомоги.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що шокований недостатньою реакцією таких міжнародних організацій, як ООН і Червоний Хрест на становище, в якому опинилися українці через підрив Каховської ГЕС.

В інтерв'ю BILD гарант України відзначив, що багато міжнародних організацій або проігнорували запит про допомогу з боку України, або відмовили в дипломатичному формулюванні.

Зеленський звернув увагу, що в Україні зараз відбувається трагедія - екологічна та людська катастрофа: коли люди з дахів своїх підтоплених будинків можуть спостерігати потопельників, що пропливають повз.

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"Люди, тварини загинули. З дахів затоплених будинків люди можуть бачити потопельників, що пропливають повз. Це можна бачити з іншого боку. Вивезти людей з окупованої частини Херсонщини дуже складно", - акцентував Зеленський.

Президент України підкреслив, що винна в цій трагедії тільки Росія та люди, які контролювали тимчасово окупований регіон (частина Херсонської області): "Вони бояться, що ми почнемо контрнаступ на цьому напрямку, і хочуть утруднити звільнення наших територій", - заявив український лідер.

Україна звернулася до ООН та Червоного Хреста через проблеми з евакуацією

Нагадаємо, що ввечері 7 червня глава уряду Денис Шмигаль повідомив, що Україна звертається до ООН, Червоного Хреста та інших міжнародних організацій за допомогою в евакуації людей з Херсонської області.

Як зазначив сьогодні президент України, окупанти повністю провалили евакуацію на лівому березі Дніпра, тому багато людей стали заручниками "великої води".

Відзначимо, що крім екоциду, який створила Росія підривом Каховської ГЕС (в ніч на 6 червня), ворог намагається вижити за рахунок українців. У місті Гола Пристань росіяни виганяють людей з двоповерхових будинків і заселяються туди самі, щоб їх не затопило водою. А жителі села Козачі Лагері опинилися в пастці - окупанти після вживання алкоголю заблокували всі маршрути евакуації.

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