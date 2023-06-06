Президент висловив сподівання, що за тиждень рівень води спаде і можна буде оцінити ситуацію.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наслідки підриву Каховської ГЕС будуть зрозумілі орієнтовно за тиждень, коли спаде рівень води. Про це Зеленський заявив на брифінгу у Києві, передає кореспондент УНІАН.

Він нагадав, що українська розвідка раніше вже повідомляла, що російські окупанти ще минулого року замінували дамбу Каховської ТЕС. За словами глави держави, українські посадовців заздалегідь розуміли ризики, які можуть виникнути внаслідок підриву, а команди рятувальників та інших служб МВС були підготовлені.

"Всі знають, що робити. Але, тим не менш, навіть коли ти знаєш, що робити, то це не значить, що це не трагедія та серйозний виклик природній, суспільний, гуманітарний", - зазначив Зеленський.

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Він уточнив, що наразі ситуація складна, а про наслідки поки говорити рано.

"Наслідки трагедії будуть зрозумілі десь за тиждень після того…, Коли піде вода і буде зрозуміло, що там залишилося", - сказав президент.

Зеленський також наголосив, що у цьому випадку йдеться саме про тероризм, бо окупанти заздалегідь свідомо замінували дамбу. Відтак, Україна здійснює низку кроків на міжнародній арені, зокрема для притягнення до відповідальності винних в екоциді на українській території.

"Ми підключаємо всіх: на рівні глав держав, голів урядів. Питання передусім не про допомогу, а щоб зафіксували. Це велика різниця… На наш погляд, це злочин, Офіс генпрокурора вже зареєстрував це. Він буде з доказами. Є сучасна кваліфікація - екоцид. Ми працюватимемо в цьому напрямі", - зауважив глава держави.

Він уточнив, що концентруватиму українських дипломатів на роботі саме з державами, які займають посередницьку позицію. Зеленський також додав, що сподівається, що на злочин екоциду відреагують країни Латинської Америки та Азії, а також відповідні міжнародні організації.

"Я думаю, що тут має бути передусім кримінальна відповідальність. Повинні реагувати міжнародні інституції, включно з Міжнародним кримінальним судом", - впевнений він.

Наслідки підриву Каховської ГЕС - що відомо

Вночі 6 червня російські окупанти підірвали попередньо заміновану дамбу Каховської ГЕС. Близько 80 населених пунктів опинилися під загрозою підтоплення, передусім – в Херсонській та Миколаївській областях.

Внаслідок підтоплення близько 40 тисяч осіб потребують евакуації. З них 25 тисяч перебувають на тимчасово окупованій території Херсонської області. Евакуація з підконтрольної території триває. За інформацією ДСНС, до 16:20 з місць підтоплень вже евакуйовано понад 1300 осіб. Підтоплено 13 населених пунктів на правому березі Дніпра, близько 300 будинків постраждали.

Внаслідок підриву ускладнено постачання питної води до окупованого Криму. Можуть виникнути проблеми з водопостачанням у Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Підрив станції поки не мав значного впливу на енергосистему, але з втратою Каховської ГЕС було втрачено 5% гідрогенерації країни.

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