З вересня 2022 року станція не обслуговувала потреби української енергомережі.

Через підрив Каховської ГЕС українська гідроенергетика зазнала відчутних втрат потужностей - 355 мегават генерації із загальних 7530 або близько п'яти відсотків, повідомляє Центр економічної стратегії у своєму Telegram.

"Підрив Каховської ГЕС — це втрата 335 МВт потужностей відновлюваної енергетики. Це 5% від українських потужностей гідроенергетики (7530 МВт), отже втрати відчутні, але помірні", – йдеться у повідомленні Центру.

Проте, як зазначається, для української енергосистеми на цей момент втрата Каховської ГЕС не матиме впливу - з вересня 2022 року після вивезення українського персоналу за межі станції її потужності не обслуговували потреби української енергомережі.

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Наслідки підриву Каховської ГЕС для енергетики

6 червня стало відомо, що Каховська ГЕС була підірвана окупантами. Дамба зазнала серйозних пошкоджень, що призвело до неконтрольованого виливання води з Каховського водосховища. Під загрозою підтоплення – близько 80 населених пунктів.

В "Укренерго" повідомили, що підрив російськими окупаційними військами Каховської ГЕС та спричинені цим руйнування не вплинули на стабільну роботу енергосистеми.

Водночас через підрив Каховської ГЕС під загрозою знищення опинилася низка енергооб’єктів Херсонської області, зокрема, Херсонська ТЕЦ.

Крім цього, через падіння рівня води у Каховському водосховищі виникла загроза для безпеки Запорізької АЕС. Реактори найбільшої в Європі АЕС охолоджуються водою з цієї водойми.

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