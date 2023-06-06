Більшість цих людей знаходяться на окупованій території.

Близько 40 тисяч осіб потребують евакуації з населених пунктів, що були затоплені внаслідок підриву російськими окупантами дамби Каховської гідроелектростанції. Більшість цих людей знаходяться на окупованій території, повідомила в ефірі телемарафону заступниця генерального прокурора України Вікторія Литвинова.

"На підконтрольній Україні території евакуації підлягає понад 17 тисяч людей, українська влада вже розпочала евакуацію. Крім того, на непідконтрольній Україні території мають бути евакуйовані близько 25 тисяч наших людей, про яких зовсім не думає так звана окупаційна "влада", – сказала Литвинова.

Заступниця генпрокурора наголосила, що затоплені населені пункти наразі не придатні для проживання.

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"У зоні підтоплення опинилися близько 80 населених пунктів. Постраждали і зруйновані будинки. Без води можуть опинитися Каховський канал, який подає воду в окупований Бердянськ, більшість населених пунктів Запорозької, Дніпропетровської областей", – розповіла Литвинова.

Вона додала, що також ускладнено постачання питної води до окупованого Криму.

"Додається проблема з системою зрошення на півдні України. Земельні ділянки затоплені і не зможуть використовуватися за цільовий призначенням. На нас чекає деградація грунтів, зміна флори і фауни", – наголосила заступниця голови відомства.

Як повідомляє ДСНС, станом на 15 годину українська влада вже евакуювала близько 1300 осіб.

"За попередньою інформацією наразі підтоплено 13 населених пунктів на правому березі Дніпра та понад 260 будинків. У пунктах надання допомоги населенню працюють психологи Служби порятунку. Створено резерв сил і засобів ДСНС для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації", – наголосили в ДСНС.

Підрив дамби Каховської ГЕС та його наслідки - що треба знати

Цієї ночі російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС. Українська розвідка повідомила, що є докази дистанційного підриву окупантами дамби. Президент Володимир Зеленський заявив, що знищити дамбу внаслідок обстрілів неможливо. Він констатував, що російські загарбники замінували ГЕС, а потім підірвали.

Внаслідок найбільшої за десятки років рукотворної екологічної катастрофи в Європі близько 80 населеним пунктам загрожує підтоплення.Після термінового засідання Ради національної безпеки та оборони України ухвалено рішення про евакуацію населення з районів ризику та забезпечення питною водою населені пункти, які забезпечувалися водою з Каховського водосховища.

"Укрзалізниця" запустили евакуаційні потяги для порятунку мешканців постраждалих регіонів. Під час евакуації Росія не припинила обстріли.

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