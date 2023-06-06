Наразі виробництва електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів.

Підрив Каховської ГЕС російськими окупаційними військами та спричинені цим руйнування наразі не вплинули на стабільну роботу енергосистеми, повідомляє прес-служба НЕК "Укренерго".

"Підрив російськими окупаційними військами Каховської ГЕС та спричинені цим руйнування наразі не вплинули на стабільну роботу енергосистеми. "Укренерго" спільно з "Укргідроенерго" контролюють ситуацію, проводиться оцінка ризиків", - йдеться у повідомленні.

Наразі виробництва електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів. Триває ремонтна кампанія на багатьох електростанціях, тож в енергосистемі працює менша кількість енергоблоків, які виробляють електроенергію.

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"Тому упродовж дня просимо розподіляти використання електроенергії і переносити користування потужними приладами з вечірніх годин на інші періоди доби", - наголошують в енергокомпанії.

Підрив Каховської ГЕС - що важливо знати

Як повідомляв УНІАН, вранці 6 червня стало відомо про підрив дамби Каховської ГЕС. Дамба зазнала серйозних пошкоджень, що призвело до неконтрольованого виливання води з Каховського водосховища.

Через це є загроза затоплення близько 80 населених пунктів. Небезпека загрожує населеним пунктам, розташованим на півдні України.

У Херсонській ОВА заявили, що рівень води через підрив Каховської ГЕС дійде критичного близько 11-ї години. Людей закликають терміново зібрати документи, речі першої необхідності та чекати на евакуаційні автобуси.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що внаслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС немає безпосереднього ризику для ядерної безпеки на Запорізькій атомній електростанції.