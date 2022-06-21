Касим-Жомарт Токаєв послався на Статут Організації Об'єднаних Націй.

Територіальна цілісність держав повинна бути непорушна, як це прописано в Статуті ООН.

Таке пояснення дав президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв щодо своєї заяви про невизнання так званих "ЛНР" і "ДНР". Голова держави висловився з цього приводу в ході Катарського економічного форуму.

"Висловлюючи нашу оцінку щодо територіальної цілісності держав, я, звичайно ж, мав на увазі основний принцип Статуту ООН. Тому, з моєї точки зору, територіальна цілісність повинна переважати", — повідомив Токаєв.

У своїй заяві президент Казахстану, по суті, підтримав непорушність кордонів України. Він вважає території псевдореспублік "ЛНР" і "ДНР" частиною нашої держави.

Нагадаємо, 17 червня на Петербурзькому міжнародному економічному форумі Токаєв у присутності Путіна відмовився визнавати незалежність "ЛНР"і " ДНР". Президент Казахстану назвав їх "квазідержавними територіями".

На думку російського опозиціонера Геннадія Гудкова, своїм висловлюванням Токаєв натякнув Путіну, що той програв. Голова Казахстану показав, що не хоче мати справ з президентом РФ, адже це може призвести до проблем.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

Вас також можуть зацікавити новини: