Територіальна цілісність держав повинна бути непорушна, як це прописано в Статуті ООН.
Таке пояснення дав президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв щодо своєї заяви про невизнання так званих "ЛНР" і "ДНР". Голова держави висловився з цього приводу в ході Катарського економічного форуму.
"Висловлюючи нашу оцінку щодо територіальної цілісності держав, я, звичайно ж, мав на увазі основний принцип Статуту ООН. Тому, з моєї точки зору, територіальна цілісність повинна переважати", — повідомив Токаєв.
У своїй заяві президент Казахстану, по суті, підтримав непорушність кордонів України. Він вважає території псевдореспублік "ЛНР" і "ДНР" частиною нашої держави.
Нагадаємо, 17 червня на Петербурзькому міжнародному економічному форумі Токаєв у присутності Путіна відмовився визнавати незалежність "ЛНР"і " ДНР". Президент Казахстану назвав їх "квазідержавними територіями".
На думку російського опозиціонера Геннадія Гудкова, своїм висловлюванням Токаєв натякнув Путіну, що той програв. Голова Казахстану показав, що не хоче мати справ з президентом РФ, адже це може призвести до проблем.
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