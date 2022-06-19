Наголошується, що Росія примусово вивезла на свою територію "мільйони громадян України, серед яких є діти, у тому числі діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування".

Верховна Рада України звернулася до Організації Об'єднаних Націй щодо неприпустимості усиновлення викрадених українських дітей в російських сім'ях.

За це рішення проголосували 309 народних депутатів.

Йдеться про Постанову про звернення ВР до Комітету ООН з прав людини, Комітету ООН з прав дитини, Міжнародного суду ООН в Гаазі, Верховного комісара ООН у справах біженців про порушення Російською Федерацією міжнародних договорів та конвенцій та про неприпустимість передання дітей-громадян України, викрадених та примусово вивезених до держави-агресора, інших країн або в межах окупованих територій України, в сім'ї російських громадян (№7450).

У своєму зверненні ВР вимагає невідкладно вдатися до рішучих кроків для захисту дітей-громадян України з метою неприпустимості передачі цих дітей, викрадених та примусово вивезених до держави-агресора, інших країн або в межах окупованих територій України, на усиновлення в сім'ї російських громадян; повернення таких дітей на територію, підконтрольну Україні.

У пояснювальній записці до відповідного проекту постанови наголошується, що, нехтуючи всіма нормами міжнародного права, Росія депортувала на свою територію "мільйони громадян України серед яких є діти, у тому числі діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування".

Як повідомляв УНІАН, 2 червня президент Володимир Зеленський заявив, що Росія вивозить українців з окупованих територій, щоб вони забули про Україну й не могли повернутися.

Зокрема, як зазначив президент, в РФ вивезено понад 200 тис. українських дітей.

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