Ярослав Железняк зазначив, що голосів наразі немає.

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що урядовий законопроєкт про підвищення податків парламент почне розглядати не раніше 20-х чисел серпня, і шансів на його ухвалення у нинішньому вигляді небагато.

"Так як засідання Ради на цьому тижні вже не буде, то навіть теоретична можливість скоротити час подання альтернативних і голосування зникла. Відповідно до 2 серпня буде час внесення альтернативних", - написав він у Telegram.

Далі, за словами Железняка, профільний комітет має розглянути законопроєкт і винести на голосування. Нардеп зазначив, що перше читання може відбутися не раніше 20-их чисел серпня, друге - в кращому випадку у вересні.

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"Поки голосів зовсім немає. Тому, якщо не зміниться кардинально редакція, то навіть в таких довгих строках шанси прийняття наближаються до нуля", - додав Железняк.

Підвищення податків в Україні – що відомо

18 липня Кабінет міністрів представив законопроєкт про підвищення податків в Україні, зокрема, про збільшення військового збору та розповсюдження його на діяльність підприємців та низку фінансових операцій.

У Міністерстві фінансів зазначили, що підвищення податків викликано необхідністю знайти додаткові 500,3 млрд грн для забезпечення критично важливих потреб. Так, владі необхідно віднайти понад 500 млрд гривень на потреби оборони, чверть цієї суми – за рахунок перегляду військового збору, акцизів та деяких інших заходів.

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