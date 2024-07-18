Три чверті додаткової потреби на фінансування оборони пропонується забезпечити за рахунок внутрішніх запозичень та перевиконання діючих доходів держбюджету.

Сьогодні, 18 липня, уряд ухвалив два законопроєкти, які будуть передані на розгляд парламенту – про підвищення податків та збільшення військових видатків держбюджету. Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що підвищення податків викликано необхідністю знайти додаткові 500,3 млрд грн для забезпечення критично важливих потреб. Урядовці зазначають, що законопроєктом пропонується найбільш м'який варіант фінансування додаткових військових потреб серед усіх можливих, який складається з двох частин:

Майже три чверті додаткової потреби на фінансування оборони пропонується забезпечити за рахунок внутрішніх запозичень, перевиконання діючих доходів держбюджету, в тому числі за рахунок детінізації та економії по окремих видатках (361,6 млрд грн). Одна чверть – за рахунок перегляду військового збору, акцизів та деякі інші заходи (138,7 млрд грн). Значна частина складових у цьому списку стосується лише тих, хто споживає зовсім необов’язкові у період воєнного часу дороговартісні імпортні товари.

"За рахунок яких конкретних надходжень пропонується забезпечити три чверті додаткової потреби (361,6 млрд грн)? Значна частина - це додаткові надходження від ОВДП на 220,1 млрд грн. Фінансування війни через внутрішні запозичення є загальносвітовою практикою, яка підтверджує свою ефективність", – йдеться у повідомленні.

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Також економія коштів з обслуговування державного боргу, отримання субсидії від Європейської комісії для здійснення платежів з обслуговування кредитів та інші заходи дають можливість спрямувати на військові потреби ще додатково 65,7 млрд грн.

За рахунок фактичного перевиконання доходів держбюджету у 1 півріччі 2024 року передбачається залучити 75,8 млрд грн (податок на прибуток підприємств, імпортний ПДВ, кошти, що перераховуються Нацбанком, адмінштрафи у сфері забезпечення безпеки руху тощо).

Що стосується податкової частини, за даними Мінфіну, перший етап поступового наближення ставок акцизів до мінімальних стандартів у ЄС дозволить забезпечити додатково 16,9 млрд грн, зокрема перегляд акцизів з 1 вересня 2024 року на тютюн (+3,8 млрд грн) та пальне (+9,8 млрд грн). А також впровадження акцизного податку на солодкі напої (+3,3 млрд грн), який введений у переважній більшості країн світу.

Перегляд військового збору та деякі інші заходи дозволять мобілізувати на сектор безпеки та оборони ресурсів на 121,8 млрд грн.

На які напрямки будуть спрямовані кошти? Законопроєктом передбачено збільшення видатків для органів сектору безпеки і оборони на 495,3 млрд грн. Також передбачено виділення додаткових 4,5 млрд грн для резервного фонду на здійснення непередбачених та невідкладних видатків.

Крім цього, збільшено видатки Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій на 0,4 млрд грн для виплат допомоги військовополоненим. Міністерство юстиції отримає додаткові 0,1 млрд грн для забезпечення діяльності установ виконання покарань.

Підвищення податків – що відомо

Сьогодні, 18 липня, уряд ухвалив законопроєкт, яким передбачено підвищення військового збору, запровадження його для ФОПів та деякі інші податкові заходи. Зокрема, військовий збір буде збільшено з 1,5% до 5%.

Також Кабмін схвалив зміни до державного бюджету на 2024 рік, які передбачають збільшення видатків на оборону на 495,3 млрд грн.

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