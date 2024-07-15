У разі вдалого переправлення кожен повинен був сплатити від 4 тис. до 7 тис. доларів на криптогаманець.

На Одещині затримали майже три десятки ухилянтів, які за допомогою Телеграм-каналу намагалися незаконно дістатися Молдови. Всі добиралися до місця збору власними силами – на поїзді, на таксі, а декого навіть підвозили жінки.

Як повідомили у ДПСУ, оперативники Подільського загону спільно з працівниками Управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР НПУ затримали чоловіків, які намагались незаконно потрапити до Придністровського регіону Молдови.

Для реалізації свого плану потенційні клієнти звернулись за допомогою до адміна Телеграм-каналу. У разі вдалого переправлення, останній отримав би від 4 тис. до 7 тис. доларів з кожного "користувача" на криптогаманець.

"Як з’ясувалося, до місця збору чоловіки добиралися власними силами – на поїзді, на таксі, а декого навіть підвозили жінки. Звідти мандрівники пішки попрямували до держрубежу, однак похід тривав не довго. В одному з сіл Подільського району усіх порушників затримали прикордонники", - йдеться у повідомленні.

Відносно горе-клієнтів складені протоколи про адмінправопорушення за ч. 2 ст.204-1 КУпАП, справи скеровані до суду. Коло причетних осіб встановлюється, слідчі дії тривають.

У Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції розповіли, що адміністратор Телеграм-каналу надав кожному з військовозобов'язаних координати з локацією місця збору. Спочатку вони мали потрапити до невизнаного Придністровʼя, а потім до Молдови.

Незаконне переміщення через кордон

Нагадаємо, у червні в Одеській області прикордонники зупинили зерновоз, у якому було понад чотири десятки чоловіків призовного віку, що намагалися незаконно виїхати з України. За оперативною інформацією, охоронці державного кордону зупинили вантажівку марки "Рено" неподалік населеного пункту Новосельське Ренійської громади.

За даними ДПСУ розцінки за незаконне переправлення людей з України за кордон коливаються від 3 до 10 тис доларів.

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