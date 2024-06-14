Водій замість зерна в причепі перевозив до кордону чоловіків віком від 18-60 років.

В Одеській області прикордонники зупинили зерновоз, у якому було понад чотири десятки чоловіків призовного віку, що намагалися незаконно виїхати з України.

Як повідомляє ДПСУ, велику групу порушників держкордону, які одночасно намагались потрапити в іншу країну, виявили вчора, 13 червня, прикордонники Ізмаїльського загону.

За оперативною інформацією, охоронці державного кордону зупинили вантажівку марки "Рено" неподалік населеного пункту Новосельське Ренійської громади.

"Як і очікувалось, водій, мешканець Болградського району, замість зерна в причепі перевозив до кордону 41 чоловіка віком від 18-60 років. "Туристами" виявились жителі Київщини, Одещини, Луганщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини, Харківщини, Кіровоградщини, Чернігівщини, Житомирщини, Черкащини та Волині", - йдеться у повідомленні.

За ознаками злочину, передбаченого ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України", стосовно двох фігурантів направлено повідомлення до Національної поліції. Щодо інших порушників прикордонники склали протоколи за ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

Інші інциденти з ухилянтами

Як повідомляв УНІАН, на Одещині з пострілами затримали п'ятьох чоловіків призовного віку, які бігли до невизнаного Придністров'я, але потрапили у протитанковий рів. Порушників виявили співробітники Подільського загону в Роздільнянському районі. З’ясувалося, що вони бажали незаконно перетнути державний кордон та потрапити до придністровського регіону Молдови. За це мали заплатити по 80 тис. гривень адміну телеграм-каналу, за що отримували від віртуального провідника онлайн-вказівки з навігації.

"Мандрівники" почули голосові попередження від прикордонників про необхідність зупинитися, але навпаки - пришвидшились. Подорож ухилянтів завершилась, коли вони потрапили у протитанковий рів на кордоні та правоохоронці відкрили попереджальний (у повітря) вогонь.

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