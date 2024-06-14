Прикордонники виявили фуру з ухилянтами / ДПСУ

В Одеській області прикордонники зупинили зерновоз, у якому було понад чотири десятки чоловіків призовного віку, що намагалися незаконно виїхати з України.   

Як повідомляє ДПСУ, велику групу порушників держкордону, які одночасно намагались потрапити в іншу країну, виявили вчора, 13 червня, прикордонники Ізмаїльського загону.

За оперативною інформацією, охоронці державного кордону зупинили вантажівку марки "Рено" неподалік населеного пункту Новосельське Ренійської громади.

"Як і очікувалось, водій, мешканець Болградського району, замість зерна в причепі перевозив до кордону 41 чоловіка віком від 18-60 років. "Туристами" виявились жителі Київщини, Одещини, Луганщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини, Харківщини, Кіровоградщини, Чернігівщини, Житомирщини, Черкащини та Волині", - йдеться у повідомленні.

Ухилянти / ДПСУ

За ознаками злочину, передбаченого ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України", стосовно двох фігурантів направлено повідомлення до Національної поліції. Щодо інших порушників  прикордонники склали протоколи за ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

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Інші інциденти з ухилянтами

Як повідомляв УНІАН, на Одещині з пострілами затримали п'ятьох чоловіків призовного віку, які бігли до невизнаного Придністров'я, але потрапили у протитанковий рів. Порушників виявили співробітники Подільського загону в Роздільнянському районі. З’ясувалося, що вони бажали незаконно перетнути державний кордон та потрапити до придністровського регіону Молдови. За це мали заплатити по 80 тис. гривень адміну телеграм-каналу, за що отримували від віртуального провідника онлайн-вказівки з навігації.

"Мандрівники" почули голосові попередження від прикордонників про необхідність зупинитися, але навпаки - пришвидшились. Подорож ухилянтів завершилась, коли вони потрапили у протитанковий рів на кордоні та правоохоронці відкрили попереджальний (у повітря) вогонь.

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