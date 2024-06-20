Чоловік замаскувався, щоб дістатися спочатку Ужгорода, а потім – українсько-словацького кордону.

Прикордонники викрили у поїзді "Київ – Ужгород" переодягненого у бабусю чоловіка, який мав намір незаконно потрапити до Словаччини.

Як повідомляє Держприкордонслужба, одесит, аби дістатися прикордоння, вжив максимальних заходів маскування "під бабусю" – надягнув квітчасту хустку, окуляри, відповідне вбрання та взяв із собою картату сумку.

Однак його задумка зазнала невдачі. Псевдобабусю викрили співробітники Чопського прикордонного загону ще під час прямування до місця призначення потягом.

"Підозріла особа, вдягнена у жіночий одяг, усе ж нагадувала за зовнішнім виглядом чоловіка. На вимогу правоохоронців надати документи, "бабуся" відповіла, що не має при собі жодних. Коли ж "ряженого" викрили, він зізнався, що замаскувався під літню жінку, аби непоміченим дістатися спершу Ужгорода, а потім – українсько-словацького кордону", - йдеться у повідомленні.

Прикордонники встановили, що це уже друга така спроба правопорушника. Попереднього разу, на початку червня, його затримали за спробу незаконного перетинання кордону військовослужбовці відділу прикордонної служби "Ужгород". Чоловік тоді склав собі маршрут до держрубежу за онлайн картами, однак не встиг ним скористатися. У ході проведення перевірочних заходів його затримав прикордонний наряд. Цього разу одесит діяв за тим же планом, але ще й нарядився, проте знову попався.

Чоловіка доставили у прикордонний підрозділ та склали щодо нього адміністративно-процесуальні документи за ч. 2 ст. 204 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". За вчинене йому доведеться відповідати перед судом.

Невдала спроба ухилянтів потрапити через Тису до Угорщини

Нещодавно прикордонники піймали чергову партію ухилянтів під час спроби перетнути державний кордон. Зокрема, п'ятеро ухилянтів із гумовим човном зламали прикордонний паркан та прямували до річки Тиса. У такий спосіб вони намагалися дістатися Угорщини.

За 150 метрів від річки ухилянти натрапили на прикордонний наряд, який їх і затримав. За організацію "переправи" чоловіки заплатили ділкам від 7 до 10 тисяч доларів.

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