Подарунок із сюрпризом: як перепустка через площу Ринок оскандалила начальника львівської патрульної поліції

Начальник патрульної поліції Львівщини Роман Пилипенко опинився в епіцентрі всеукраїнського скандалу через перепустку на проїзд площею Ринок у Львові, яку він нібито подарував своїй дівчині. Після цього його відсторонили від роботи й почали службове розслідування, а в міській раді заявили, що перепустка – не дійсна. УНІАН дізнавався подробиці історії.

Привітання з іменинами

Скандал спалахнув після того, як мережею почало ширитися відео, на якому видно, як головний патрульний Львівщини дарує дівчині перепустку для проїзду площею Ринок, яка є пішохідною. Місцеві ЗМІ з'ясували, що на відео – 30-річна Василина Софранюк, яка працює у Львівській облраді головною спеціалісткою відділу гуманітарної політики та міжнародного співробітництва, також є помічницею депутата від "Європейської солідарності" Андрія Думи. Саме вона й опублікувала відео на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

"Перепустка через площу Ринок на мій Mercedes", - радісно вигукує дівчина, розпакувавши подарунок у присутності Романа Пилипенка, і кидається його цілувати.

При цьому жінка демонструє подаровану їй червону перепустку, які передбачені для спеціалізованих служб та силових структур, та заявляє, що "любить повий**уватись". Це відео миттєво розійшлося соцмережами та викликало обурення користувачів.

Річ у тім, що проїжджати центральною частиною Львова у вихідні чи святкові дні заборонено, а площею Ринок – проїзд взагалі закритий. Заїхати на центральну площу міста можуть лише мешканці розташованих там будинків та підприємці – власники транспортних засобів, яким надається право в’їзду на платній основі для розвантаження товарів, продуктів, вивезення будівельного сміття тощо, або спецтранспорт.

Наразі достеменно невідомі обставини, за яких Пилипенко подарував коханій перепустку. Проте відомо, що відео знімали у його робочому кабінеті (львівська журналіст Вікторія Балицька на своїй сторінці у Facebook написала, що це відбулося ще 13 січня – на Василя, і подарунок коханій Василині саме на іменини).

Після того, як відео буквально стало вірусним, Пилипенка відсторонили від посади й розпочали щодо нього службове розслідування.

"Мережею було поширене відео, на якому зображено начальника управління патрульної поліції у Львівській області, який, попередньо, презентував своїй дівчині перепустку на проїзд площею Ринок у місті Львові. За вказаними обставинами керівництвом Департаменту патрульної поліції ухвалено рішення про відсторонення начальника управління патрульної поліції у Львівській області від виконання службових обов’язків. Призначено службове розслідування", - повідомили у прес-службі Управління патрульної поліції Львівської області.

Ні Пилипенко, який, до речі обіймав, посаду начальника Управління патрульної поліції Львівської області з червня 2017 року, ні його дівчина поки що не прокоментували цей інцидент та закрили свої профілі у соцмережах.

"А перепустка фальшива"

За словами керівниці ЛКП "Ратуша-сервіс" Ірини Тихоліз, з березня 2021 року у Львові діють перепустки на в’їзд у пішохідну зону центральної частини міста нового зразка. Тому, мовляв, перепустка з відео, яке шириться у соцмережах, втратила чинність ще два роки тому. Ба більше, наразі для того, щоб заїхати у центр міста, крім чинної перепустки, транспортний засіб має бути внесений в електронну базу даних, інакше болард не пропустить авто.

"Перепустка такого типу, яку було показано на відео, вже не дійсна. Це перепустка старого зразка, яка втратила чинність два роки тому. Тому що з березня 2021 року є нові бланки перепусток, які дають можливість заїзду на площу Ринок. Тож те, що було на відео, не дає права заїзду на площу Ринок. Однак на підставі відео, яке опубліковане, ми розпочали службове розслідування, і зараз з’ясовуємо, що це був за документ", - розповіла Тихоліз.

За її словами, свого часу перепустки, як та, що є на відео, давали право разового проїзду, і видавалася для проїзду делегацій, службової техніки, наприклад, при проведенні реставраційних робіт.

"Вона могла діяти протягом трьох місяців, щоб не оформляти постійно разові заїзди для категорії "Д"", - сказала чиновниця.

"Сьогодні зразок старої перепустки можна знайти в інтернеті, натомість нових зразків у мережі нема", - додала Тихоліз.

Чиновниця пояснила, що наразі існує три категорії перепусток на в’їзд у пішохідну зону центральної частини міста: для мешканців, для бізнесу і для службових машин. Вони відрізняються за розміром та кольором. Зокрема, для мешканців — блакитного кольору, для бізнесу - жовті, а для службових авто – коричневі.

На дійсній перепустці обов’язково з одного боку має бути голограма, а з іншого – гербова печатка ЛКП "Ратуша Сервіс". Також, крім наявності перепустки, щоб мати змогу заїзду в пішохідну зону центральної частини міста, транспортний засіб має бути внесений в електронну базу даних. Якщо термін дії перепуски закінчився, то вона зникає з бази даних.

"На всі перепустки, які видає ЛКП "Ратуша-сервіс", подаються відповідні документи через ЦНАП. Тобто, потрібно звернутися в ЦНАП та подати певний перелік документів. На сайті міської ради є інструкція, як можна отримати перепустку. Тоді ці документи потрапляють в ЛКП "Ратуша-сервіс", ми їх розглядаємо і видаємо або перепустку, або відмову. Просто прийти й занести якийсь папірець - такого не може бути", - додала посадовиця.

В ЛКП "Ратуша Сервіс" уточнили, що станом на зараз на 2023 рік видано мешканцям 748 перепусток, бізнесу – 205, службових – 77. У 2022 році було видано мешканцям 227 перепусток, бізнесу – 140, службовим авто – 68, у 2021-му мешканцям видали 505 перепусток, бізнесу – 164, службовим авто – 77.

Мирослава Бзікадзе