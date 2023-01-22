Відео з моментом вручення "подарунка" - перепустки на проїзд Площею Ринок - було поширено в соціальних мережах.

Начальник управління патрульної поліції у Львівській області Роман Пилипенко подарував своїй дівчині перепустку на проїзд Площею Ринок у місті Львові. Його відсторонили.

Відео з моментом вручення "подарунка" було поширено в соціальних мережах. Про це повідомляє Патрульна поліція України. У зв'язку з цим було призначено службове розслідування.

"А я казала, що люблю ви***уватись! Перепустка через площу Ринок на мій Мерседес! Це найкращий подарунок!", - радісно закричала дівчина на відео, відкривши пакунок, і потім поцілувала начальника.

Відео дня

"За вказаними обставинами, керівництвом Департаменту патрульної поліції прийнято рішення про відсторонення начальника управління патрульної поліції у Львівській області від виконання службових обов'язків", - зазначили в Патрульній поліції.

За даними порталу "Varta1", дівчиною на відео є Василина Федюк (за іншими даними - Василина Софранюк), яка працює помічницею-консультанткою депутата Львівської обласної ради від фракції ЄС Андрія Думи. Також вона працює головним спеціалістом відділу гуманітарної політики та міжнародного співробітництва в апараті Львівської облради.

За видачу перепусток для проїзду транспорту площею Ринок відповідає департамент міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради. Керівником департаменту є Олег Забарило.

Затримання замміністра Лозинського

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів звільнив Василя Лозинського з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Раніше його затримали під час отримання хабаря у розмірі $400 тис.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков розповів, що ці кошти Лозинський одержав за сприяння в укладанні договорів на закупівлю обладнання та техніки. Кримінальне провадження було зареєстровано у вересні 2022 року.

Вас також можуть зацікавити новини: