Покарання за красу. Як після походу до косметолога можна лишитись без обличчя і без квартири

Звичайне відвідування косметолога може перетворити життя на страждання. Недобросовісний "спеціаліст" здатен інфікувати і спотворити обличчя. Але найстрашніше – у відповідь на справедливу критику з боку клієнтки подати на неї до суду.

Ця історія почалася ще у 2013-му році. Ірина Матвієнко записалася до косметолога відразу на низку процедур. Вже на третій раз з’явилися висипання, але косметолог Олександра Чернявська не зупинялася. Її зупинила сама Ірина, коли її обличчя перетворилося на суцільну рану. Виявляється, косметологиня занесла Ірині підшкірного кліща.

«Ця ситуація коштувала мені роботи, заробітку, кар’єри, якогось особистого життя, бо я реально була страшна», - розповідає Ірина ТСН.Тиждень.

Щоб повернути втрачену красу й своє життя, дівчина довго лікувалася в Україні, потім за кордоном. Довелося залізти в борги, адже лікування шкіри обличчя вкрай недешева і дуже тривала річ. А препарати іноді настільки токсичні, що, лікуючи обличчя, вражаєш внутрішні органи.

«Мені це коштувало 10 тисяч доларів. Мені нічого не можна було їсти, я схудла до 47 кг. Почала відмовляти печінка, нирки… Почалася «жовтуха»», - згадує Ірина.

Власне кажучи, підшкірний кліщ є в дев'яноста семи відсотків людей. Він харчується підшкірним салом і живе в корені наших волосинок на обличчі. Щоб роздивитися його, потрібно збільшити шкіру обличчя в десять тисяч разів. Загалом організм уміє утримувати його активність на мінімальному рівні. Та невправний косметолог здатен легко порушити цей природний баланс.

«Я впевнена, що моє лице на рік перетворилося в страшну криваву рану саме через процедури в салоні. Від рук косметолога, адже вона не вдягала рукавички. Може бути й від інструмента, й від ватки. Косметологом може стати будь-яка гарна дівчина, яка хоче заробляти гроші, але при цьому нічого не вміє. Санепідстанція має право перевіряти салони краси один раз на п’ять років», - розповідає Ірина Матвієнко.

А тепер – найцікавіше. Як так сталося, що цю жахливу історію довелося пригадувати в цьому році?

За сім років життя Ірини Матвієнко кардинально змінилося. Вона стала мамою двох чудових хлопчиків. Нещодавно їй потрібно було оформити майно. Але від нотаріуса дівчина дізналася, що зробити це не може. «Мовляв, на моє ім’я є арешт від виконавчої служби Подільського району», - розповіла Ірина ТСН.Тиждень.

Ба більше! Окрім майна, заблокували й банківську картку соцдопомоги на дітей.

Виявилось, що косметолог Олександра Чернявська, яка спотворила Ірині обличчя, подала на неї до суду!

«Я не знала ні про який суд, не брала участі в судовому розгляді. Я за сім років просто забула, як її звати. В перші хвилини просто не розуміла, хто це взагалі, - розповідає Ірина. – Вона просила відшкодувати їй моральну шкоду (понад 60 тис гривень), яку я їй нанесла розголосом про те, що вона мені занесла інфекцію в обличчя, мовляв, це негативно вплинуло на її психологічний стан… Суд виніс заочне рішення, що я їй маю заплатити моральну компенсацію, по-моєму, 5700 грн».

З’ясувалося, що косметологиня подала до суду на клієнтку ще у 2014 році. Приводом для позову став допис Ірини на власній сторінці в одній з соцмереж:

«Друзі, нещодавно мені спотворили обличчя в салоні краси «Студія молодості». Косметологиня Олександра Чернявська занесла мені інфекцію, а також спровокувала демодекс, невиліковний. Лікарів, які змогли б допомогти, ми поки що знайти не можемо... Уже готуємо позов до суду, але вона і далі спотворює людей».

Сама Ірина тоді до суду так і не пішла. А ось Олександра виявилась спритнішою. Як наслідок, вже за три роки – у 2017-му, все рухоме і нерухоме майно, всі банківські картки Ірини Матвієнко заарештували за допис у Фейсбуці.

За словами адвоката Лаврентія Царука, ранок українця має починатися, на жаль, не з кави, а з перевірки судових реєстрів: чи є проти тебе якась судова справа, чи є проти тебе відкрите виконавче провадження.

Річ у тім, що про це людину повідомляють за адресою реєстрації. Тобто, за пропискою. І байдуже, живете ви там, де прописані, чи ні.

«Працює це так: листоноша після того, як він отримав судову повістку чи листа з повідомленням про вручення, приходить один раз за адресою. Стукає у двері, якщо йому не відчинять, то залишає маленьке повідомлення в поштовій скриньці про те, що на вашу адресу надійшов цінний лист. І якщо декілька днів ти не приходиш, не забираєш цього листа у поштовому відділенні, лист відправляється назад в суд або до іншої якоїсь держустанови з поміткою, що людина не забрала свій лист. Все! Обов’язок по повідомленню громадянина – виконаний», - розповідає адвокат Лаврентій Царук.

Якщо в людини немає реєстрації, листи надходять або за місцем роботи, якщо особа офіційно працює, або за попереднім місцем реєстрації. Та є ще один спосіб: повідомлення друкують у державній газеті. Яким фантастичним чином людина має його прочитати, нікого не цікавить. Це, звісно, абсурд, але саме так в Україні ці працює. Тож не нехтуйте перевіркою поштової скриньки. Або, якщо ви живете в іншому місті, просіть знайомих перевіряти. А також періодично перевіряйте судовий реєстр та реєстр виконавчих справ. На щастя, вони відкриті для всіх і не потребують додаткової реєстрації.

«Коли я прочитала рішення суду і дізналася про те, що я їй маю заплатити моральну компенсацію, я почала задихатися від цієї несправедливості, я просто почала плакати… Така дика несправедливість», - згадує Ірина Матвієнко.

Дівчина жодним чином не могла дізнатися про позов проти неї та суд, адже у 2014-му лікувалася, зокрема й за кордоном. І якщо саме в цей час їй надіслали повістку, вона просто не могла її отримати – бо лист вертається до держустанови. Через це все і сталося.

«Власне, суд відбувся без неї через це. А також через те, що діє так звана презумпція того, що будь-яка негативна інформація вважається недостовірною, поки ти не доведеш, що вона достовірна», - каже адвокат Лаврентій Царук.

І байдуже, де ця начебто негативна інформація оприлюднена – на власній сторінці в соцмережі, на стіні будинку або на білборді.

Втім, довести моральну шкоду, яку тобі заподіяли через допис у соцмережі, все ж таки майже нереально. Адже слід довести, що сторінка чи акаунт належить певній особі. Це вкрай важко, бо політика компаній стежить за конфіденційністю даних своїх користувачів. Але…

«В цьому судовому рішенні, попри те, що суддя задовольнив позов і стягнув 5000 гривень з відповідачки, я бачу, все ж таки, що, скоріше за все, суддя симпатизувала героїні. Позивачка понесла, приблизно, 15 тисяч витрат, а отримала тільки 5 тисяч. Тобто позивачка, можна так сказати, в мінусі», - каже Царук.

Однак виконавча служба відмовилася відкривати провадження, адже в рішенні не було ідентифікаційного коду відповідачки. Втім, косметологиня знову пішла в суд вже з позовом проти виконавчої служби і… суд зобов’язав виконавчу службу виконувати перше рішення навіть за відсутності ідентифікаційного коду відповідачки…

ТСН.Тиждень намагався розшукати косметологиню Олександру Чернявську і запитати її про ситуацію. Під таким прізвищем у соцмережах її не знайшли. За нашою інформацією, вона зараз у декреті й іноді працює в тому ж салоні. Але в ньому коментувати на камеру навідріз відмовилися. Сказали лише кілька слів телефоном: мовляв, в штаті пані Чернявська тут не працює. А на питання, чи працює вона поза штатом, відповіли: «Ні, немає Чернявської».

Ірина Матвієнко досі вражена усім, що з нею зараз відбувається. Каже, гидко, що існують такі люди, як косметологиня Олександра Чернявська. Адже мало того, що «спеціалістка» може заразити клієнта інфекцією, в неї ще вистачає нахабства судитися з постраждалою від її дій.

Наразі в Ірини є два варіанти. Перший – судитися з Олександрою, витрачаючи час та гроші, і маючи до завершення судового розгляду заарештоване майно та картки. Другий – сплатити компенсацію косметологині й відчути себе побитою двічі.

Ірина Куріло, Ігор Сулій, Андрій Сокуренко, Денис Ярошенко