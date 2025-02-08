Місто щодня перебуває під атаками авіабомб, артилерії, РСЗВ та дронів.

Влада прифронтового міста Покровська Донецької області планує закупити квіти майже на 100 тисяч гривень. Про це свідчить інформація у системі публічних закупівель Prozorro за 6 лютого 2025 року.

Квіти хочуть закупити у кількості 1265 одиниць. Серед найменувань - троянди, гвоздики, гіпсофіли, хризантеми та зелень для прикрас букетів.

Замовником товару виступає відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Покровської міської ради.

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На заявлений товар, як свідчить інформація на Prozorro, влада планує витратити 99 тисяч гривень.

Водночас, як повідомляє Головне управління Нацполіції у Донецькій області, відстань від Покровська до фронту – лише 3 км. Місто щодня перебуває під атаками авіабомб, артилерії, РСЗВ та дронів. У Покровську не залишилося безпечних місць: від ворожих ударів страждають і мікрорайони, і приватний сектор, і центр міста. Проте наразі в місті лишається близько 7 тисяч мешканців, яких закликають евакуюватися.

Ситуація у Покровську: останні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, Україна втрачає позиції під Покровськом з кількох причин. Це - погодні умови, погіршення логістики та кадровий голод. Захисники Покровська повідомляють, що останнім часом противник змінив тактику, атакуючи фланги замість лобових ударів, намагаючись створити кліщовий маневр навколо міста.

За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, Покровський напрямок залишається одним із найгарячіших. Лише за січень цього року українські воїни знешкодили тут понад 15 000 загарбників, з яких близько 7000 – безповоротно.

Український військовий Віктор Трегубов заявив, що росіяни намагаються обійти й оточити Покровськ із заходу. За його словами, це відрізняється від їхнього підходу до захоплення попередніх великих міських районів, де вони надавали перевагу дорогим лобовим атакам і вуличним боям.

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