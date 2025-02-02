Сирський розкрив шалені втрати РФ на Покровському напрямку

За словами головкома, 7 тисяч ворогів знищено безповоротно.

Покровський напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті. За перший місяць 2025 року Сили оборони знешкодили там 15 тисяч окупантів.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у Telegram.

Він наголосив, що триває оборонна операція, направлена, зокрема, на знищення ворожих сил та резервів противника.

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За словами Сирського, українські захисники безперервно завдають втрат окупантам.

"Покровський напрямок залишається одним із найгарячіших. Лише за січень цього року наші воїни знешкодили тут понад 15 000 загарбників, з яких близько 7000 – безповоротно", - зазначив головнокомандувач.

Покровськ сьогодні - головні новини з гарячого напрямку

Як повідомляв УНІАН, військовий експерт Олександр Мусієнко заявив, що російським окупантам не вдається оточити Покровськ Донецької області, тому вони можуть підти в обхід до адмінкордону Дніпропетровської області й навіть перетнути його.

Він нагадав, що ворог хотів оточити Покровськ, але Сили оборони не дали йому це зробити. "Завдання, яке ворог ставить - це дійти безпосередньо до Дніпропетровської області, а можливо навіть перетнути безпосередньо адміністративний кордон. Це доцільно не з військової точки зору, а виключно з військово-політичної і навіть пропагандистської, бо іншої мети немає", - наголосив Мусієнко.

Експерт зазначив, що ситуація протягом цього тижня дещо змінилася - якщо раніше у противника спостерігалася певна динаміка, то зараз українським підрозділам, які там працюють, вдається зупиняти ворога. За його словами, на сьогоднішній день можна констатувати те, що в січні на Покровському напряму було найбільше бойових зіткнень, але, як мінімум, не реалізується план противника про захід в Покровськ і оточення міста.

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