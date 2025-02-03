Зазначається, що окупанти почали "буксувати" біля міста.

Російські окупанти біля Покровська (Донецька область) дещо "забуксували", інтенсивність їх штурмових дій трохи знизилася, але залишається високою.

Про це сказав речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону. Він наголосив, що ворог продовжує спроби обійти та охопити місто з півдня та південного заходу.

"Вони "забуксували", інтенсивність їх штурмових дій дещо знизилася, але залишається високою. Опір для них достатньо сильний, але їх амбіція залишаються – охопити Покровськ із заходу, перерізати траси, які ведуть до нього і залишити околиці без постання, точніше обмежити це постання, бо всі шляхи перекрити не зможуть", - зазначив Трегубов. За його словами, окупанти кинули в бій основні свої сили, там кількість боєзіткнень співставна з усім іншим фронтом.

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Він наголосив, що зараз в росіян немає настільки великої переваги в силі і техніці, як дозволяла б їм ефективно, без тризначної чи чотиризначної кількості втрат на добу, без "буксування" вести активні наступальні дії. "Зараз ситуація трішки нагадує боксерських поєдинок, коли доходить до 10 тайму – обидва боксери втомилися, але той, що активніше атакував і наступав на початку, він втомився дещо більше. Бо в нього вже енергії не вистачає і він починає виснути на своєму супротивнику", - зазначив Трегубов.

Також наголосив, що удари по нафтопереробних підприємствах і аеродромах в Росії дуже допомагає , бо є зменшення застосування авіації.

Що ще відомо щодо ситуації навколо Покровська

Як повідомляв УНІАН, російським окупантам не вдається оточити Покровськ.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський зазначає, що Покровський напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті. За перший місяць 2025 року Сили оборони знешкодили там 15 тисяч окупантів, з яких близько 7000 – безповоротно. Він наголосив, що триває оборонна операція, направлена, зокрема, на знищення ворожих сил та резервів противника.

За словами Сирського, українські захисники безперервно завдають втрат окупантам.

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