Наступ російських військ на Покровському фронті здебільшого ведуть невеликі групи піхоти, які використовують села і лісосмуги для того, щоб закріпитися.

Російські війська посилюють наступ навколо стратегічно важливого українського міста Покровськ, загрожуючи ключовим лініям постачання і викликаючи побоювання щодо можливого оточення. Про це пише The Independent.

"Ситуація загалом складна, противник постійно атакує в пішому порядку", - сказав заступник командира 59-ї штурмової бригади України, яка веде бої на Покровському фронті.

За словами офіцера, противник має набагато більшу кількість піхоти, атакує невеликими групами, готовими зазнавати дуже великих втрат, і вміло використовує ландшафт і погану видимість, щоб сховатися від безпілотників.

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Віктор Трегубов, представник українських військових, заявив, що росіяни намагаються обійти й оточити Покровськ із заходу. За його словами, це відрізняється від їхнього підходу до захоплення попередніх великих міських районів, де вони надавали перевагу дорогим лобовим атакам і вуличним боям. Він сказав:

"Схоже, що, можливо, вперше, вони почали економити свої сили".

За словами Трегубова, наступ російських військ на Покровському фронті здебільшого ведеться невеликими групами піхоти, які використовують села і лісосмуги для того, щоб закріпитися.

Заступник командира 59-ї штурмової бригади України заявив, що нещодавно росіяни почали використовувати нову тактику: надсилати загони піхоти по три-чотири людини вглиб території, щоб влаштовувати засідки на українських солдатів і техніку за допомогою протитанкових мін.

Він додав, що загалом за останній місяць напади стали трохи менш інтенсивними, а артилерія Росії стріляє менше, ніж півроку тому.

Аналітик фінської компанії Black Bird Group Пасі Паройнен вважає, що Україна ледве відбиває невеликі піхотні атаки Росії, тому що у неї не вистачає власних сил і засобів для повного прикриття лінії фронту. Він додав:

"В українських частинах просто не вистачає піхоти".

Війна в Україні - ситуація на фронті

Російські окупанти захопили Новомлинськ, а також просунулися біля Рівнополя, Роздольного, Бурштинового, Петропавлівки, Баранівки та в Удачному. Про це інформує моніторинговий проєкт DeepState.

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