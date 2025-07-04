Людей закликають врахувати цю інформацію під час планування свого маршруту.

У Києві рух транспорту перекрито на вісьмох вулицях. Водіям рекомендують врахувати цю інформацію під час планування своїх маршрутів, повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Звертаючись до учасників дорожнього руху, він у Telegram повідомив, що рух транспорту перекритий:

вулицею Фастівською (від перехрестя з вулицею Ушинського до перехрестя з вулицею Волинською);

вулицею Смілянською (від перехрестя з вулицею Ушинського до перехрестя з вулицею Волинською);

проспектом Повітряних Сил (від перехрестя з вулицею Волинською до Кільцевої дороги);

проспектом Відрадним (від перехрестя з вулицею Миколи Шепелєва до перехрестя з вулицею Пост-Волинською;

вулицею Пост-Волинською (від перехрестя з проспектом Відрадним до перехрестя з вулицею Новопольовою);

проспектом Леся Курбаса (від перехрестя з вулицею Гната Юри в напрямку центральної частини міста);

вулицею Івана Дзюби (від перехрестя з вулицею Академіка Корольова в напрямку проспект Леся Курбаса);

вулицею Жмеринською (від перехрестя з вулицею Героїв Космосу до вулиці Святошинської).

Що відомо про атаку ворога на Київ

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 4 липня Росія масовано атакувала Україну ракетами та дронами. Основний удар припав на Київ та Київську область.

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Повідомлялося вже про 23 постраждалих від атаки російських загарбників на Київ. 14 із них госпіталізували, а іншим надали допомогу амбулаторно або на місці. Серед постраждалих - 10-річна дівчинка.

У Повітряних силах Збройних сил України повідомили, що росіяни атакували територію України 550 засобами повітряного нападу. Це 539 ударних безпілотників типу Shahed та безпілотників-імітаторів різних типів, аеробалістична ракета Х-47 М2 "Кинджал", шість балістичних ракетам Іскандер-М/KN-23 та чотири крилаті ракети Іскандер-К.

Станом на 08:00, протиповітряною обороною було знешкоджено 478 засобів повітряного нападу противника. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу ворога у 8 локаціях (9 ракет і 63 БпЛА), а також падіння збитих (уламки) у 33 локаціях.

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