У багатьох районах зафіксовані пожежі та руйнування.

Сьогодні вночі Росія масовано атакувала Україну ракетами і дронами, основний удар припав на Київ та Київську область. У багатьох районах спалахнули пожежі, є постраждалі.

Так, голова Київської МВА Тимур Ткаченко спочатку повідомив про сім постраждалих з травмами різного ступеню, серед них чоловіки та жінки віком від 25 до 57 років.

Од6нако вже незабаром мер столиці Віталій Кличко повідомив про 14 постраждалих внаслідок ворожої атаки. З них 12 медики госпіталізували, двом надали допомогу на місці.

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Також зафіксовано падіння уламків у багатьох районах Києва.

Так, у Дніпровському районі уламки БпЛА впали у дворі житлових будинків та на території навчального закладу. У Солом'янському — уламки впали на нежитлову забудову і на територію гаражного кооперативу, виникла пожежа. Також у цьому районі палали складські приміщення та в адміністративна будівля.

У Святошинському районі уламки ворожого БпЛА впали на територію складських приміщень внаслідок чого виникла пожежа. Також падіння уламків відбулося в двір 16-поверхового житлового будинку, там горіли автомобілі. В приватному секторі також виникла пожежа внаслідок падіння уламків.

У Дарницькому районі уламки впали в кількох місцях на відкритій території.

У Шевченківському районі уламки пошкодили 8-поверховий житловий будинок, який був введений в експлуатацію, але, на щастя, не заселений мешканцями. Пожежа сталася на першому поверсі будинку.

Крім того, за повідомленням Держслужби з надзвичайних ситуацій, у результаті ракетної атаки значних руйнувань та пошкоджень зазнали житловий та промисловий сектори Фастівського району Київської області.

Зокрема, рятувальники ліквідували пожежу покрівлі багатоповерхівки та займання 7 приватних гаражів. На щастя, обійшлося без жертв та потерпілих.

Атаки Росії по Україні

Нагадаємо, 3 липня російські терористи завдали удару по будівлі Полтавського об'єднаного міського Територіального центру комплектації та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Внаслідок ворожої атаки загинули люди, повідомлялося і про поранених.

Також 3 липня вдень Росія атакувала Одесу касетною балістикою, внаслідок атаки загинули двоє людей, ще троє тримали поранення.

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