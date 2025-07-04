Деякі потяги затримуються на понад 4 години.

В результаті нічної атаки на Київ виникли пошкодження залізничної інфраструктури, "Укрзалізниця" повідомила про затримки деяких потягів.

Так, пасажирські поїзди західного напрямку наразі прямують через Вишневе та Дарницю, що спричиняє затримки до 2 годин.

Відповідно, міська електричка Kyiv City Express виконує маршрути тільки північним напівкільцем Святошин - Почайна - Дарниця (в обидвох напрямках).

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"Через суміщення з пасажирськими поїздами можливі відхилення від графіку руху. Перепрошуємо та вже оперативно ремонтуємо, резервні тепловози будуть довозити поїзди в межах столиці при поновленні руху на дільниці Святошин - Київ-Пасажирський", - зазначили в УЗ.

Станом на 07:30 пошкодження частково ліквідовані, поїзди фастівського напряму курсують звичним маршрутом, водночас поїзди північно-західного (святошинського) напрямку поки що курсують із резервними тепловозами. Рейси коростенського напрямку курсуватимуть через Почайну та Дарницю — на лівому березі буде додаткова зупинка з можливістю пересадки на Kyiv City Express. Останній здійснює тактовий рух північним півкільцем Дарниця — Русанівка — Лівобережна — Воскресенка — Почайна — Сирець — Святошин.

Відправка поїздів із Києва зараз відбувається із затримкою.

"Наразі з початкової станції відправлено №705 Київ-Перемишль із затримкою +1:28, №1/123 Харків-Івано-Франківськ, Ворохта із затримкою +4:40 та №21/103 Краматорськ, Харків - Львів із затримкою +4:36", - повідомляють в УЗ та обіцяють пришвидшити їх рух у дорозі, щоб скоротити відставання від графіку.

Також у КМДА повідомили, що внаслідок нічної атаки на Київ рух транспорту на вул. Жмеринській, вул. Якуба Коласа та просп. Відрадному частково перекритий. Рух тролейбусного маршруту № 41 заблокований, а тролейбуси № 27 курсують до Індустріального мосту.

Атака на Київ 4 липня - що відомо

Сьогодні вночі Росія масовано атакувала Україну ракетами і дронами, основний удар припав на Київ та Київську область. Наразі відомо про понад 20 постраждалих, у багатьох місцях спалахнули пожежі, понівечені багатоповерхівки.

Також у мережі публікують кадри пожеж та сильного задимлення на вулицях, мешканців міста закликають не відчиняти вікна.

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