Основним напрямком удару був Київ.

У ніч на 4 липня (із 18:00 3 липня) російські окупанти атакували територію України 550 засобами повітряного нападу. Йдеться, зокрема про 539 ударних безпілотників типу Shahed та безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - Росія (понад 330 із них - "Шахеди").

Також, як зазначається у Telegram-каналі Повітряних сил Збройних сил України, ворогом були використані одна аеробалістична ракета Х-47 М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької області Росії, шість балістичних ракетам Іскандер-М/KN-23 із Брянської області Росії та чотири крилаті ракети Іскандер-К із Курської та Воронезької областей Росії.

"Основний напрямок удару - столиця України, місто Київ! Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною було знешкоджено 478 засобів повітряного нападу противника: 270 було збито вогневими засобами, а 208 - локаційно втрачено.

Йдеться про 268 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів), які було збито вогневими засобами, 208 - локаційно втрачено/подавлено засобами радіолокаційної боротьби; дві крилаті ракети Іскандер-К.

"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 8 локаціях (9 ракет і 63 БпЛА), а також падіння збитих (уламки) у 33 локаціях", - зазначили у ПС ЗСУ.

Що ще відомо стосовно цього удару

Як повідомляв УНІАН, уночі сьогодні, 4 липня, Росія масовано атакувала Україну ракетами та дронами. Основний удар припав на Київ та Київську область.

Відомо вже про 23 постраждалих від атаки ворога на столицю. 14 із них госпіталізували, а іншим надали допомогу амбулаторно або на місці. Серед постраждалих - 10-річна дівчинка.

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