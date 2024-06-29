Він зауважив, що білоруська сторона повернула звільненим з полону особисті документи, а російська - не надала жодного документа нашим громадянам.

Українці, які побували в російському полоні, повертаються звідти у жахливому стані - виснажені, схудлі, із загостреними хворобами. Про це розповів уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Омбудсмен опублікував відповідні фото, які засвідчують фізичний стан цивільних громадян України: до їх захоплення в російський полон та після визволення з полону.

"Втрачені кілограми, змарнілі обличчя, загострені хвороби через відсутність медичної допомоги - це те, що видно неозброєним оком, і підтвердження того, як роками Росія порушує міжнародне гуманітарне право та Женевські конвенції", - наголосив Лубінець.

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Він також зауважив, що наші громадяни, які були повернуті з Білорусі, утримувалися в кращих умовах та мають кращий фізичний та моральний стан.

"Також білоруська сторона повернула звільненим нашим людям особисті документи. Російська ж - не надала жодного документа нашим громадянам, які вчора повернулися додому", - підкреслив омбудсмен.

Лубінець також повідомив, що робоча група з питань захисту прав і свобод цивільних осіб, яка функціонує в межах діяльності Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, "нарешті має перші результати і продовжить свою роботу, аби повернути додому всіх цивільних".

"Працівники нашого Офісу активно долучалися до процесів повернення наших цивільних. І продовжуватимемо дбати, щоб усіх їхніх прав неухильно дотримувалися. Вітаємо вдома! Робота з повернення наших людей триватиме і надалі!", - написав Уповноважений.

Повернення українських бранців

Як повідомляв УНІАН, 28 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що з російського полону вдалося повернути ще десятьох українських громадян.

Це Наріман Джелял, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, захоплений у Криму ще у 2021 році. Олена Пех та Валерій Матюшенко - цивільні, які були в полоні ще з 2017-2018 років. Богдан Гелета та Іван Левицький - священники Української греко-католицької церкви, захоплені в Бердянську за опір окупантам.

Також були звільнені ще пʼятеро цивільних, які були захоплені на території Білорусі та позбавлені свободи: Микола Швець, Наталія Захаренко, Павло Купрієнко, Людмила Гончаренко та Катерина Брюханова.

Сьогодні, 29 червня, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов назвав захоплення Росією цивільних українських заручників доказом геноцидної війни.

Він зауважив, що всього з моменту повномасштабної війни з російського полону в рамках роботи Координаційного штабу з питань поводження з полоненими було повернуто 3 тис. 310 українців та українок: "як військових, переважно, так і цивільних".

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