За час повномасштабного вторгнення з полону було звільнено 3 тис. 310 українців та українок - як військових, так і цивільних.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов називає захоплення Росією цивільних українських заручників доказом геноцидної війни. Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо останнього повернення додому визволених з російського полону українців.

"Цієї ночі завершилася операція і завершився 53-й обмін з моменту початку повномасштабної російської агресії. В рамках цього обміну повернулося 100 українців, як військових, так і цивільних - 90 військових і 10 цивільних", - зазначив Юсов.

Він зауважив, що всього з моменту повномасштабної війни з російського полону в рамках роботи Координаційного штабу з питань поводження з полоненими було повернуто 3 тис. 310 українців та українок "як військових, переважно, так і цивільних".

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"Сам факт того, що ми сьогодні говоримо про повернення цивільних бранців, цивільних заручників, цивільних полонених з російської неволі є кричущим доказом на весь світ того, що російська війна проти українців є геноцидною війною, того, що ворог скоює воєнні злочини та ігнорує міжнародне гуманітарне право", - підкреслив представник ГУР.

Юсов наголосив, що ці люди не мали би опинитися в жодному полоні і їхні права не мали би бути обмеженими.

"Провина" цих людей у тому, що вони не скорилися російській окупації", - додав він.

Представник розвідки розповів, що двоє священників греко-католицької церкви - Богдан Гелета та Іван Левицький - були заарештовані і знаходилися у надзвичайно важких умовах під великим тиском.

"Власне, заарештовані під час молитви, за молитву і за те, що представляли українську церкву. Пан Наріман, власне, звичайно, за те, що не відмовився від своєї кримськотатарської та української ідентичності. Як культурної, так і громадянської. Інші приклади - Олена Пех - співробітниця музею, викладачка і вчителька. І власне, про всіх можна так говорити: це люди, які не мали би опинитися в жодному російському полоні", - сказав він.

Юсов додав, що сам факт того, що ми сьогодні говоримо про тисячі, без перебільшення, цивільних українців в російській неволі - це кричущий і масштабний воєнний злочин з боку путінської Росії.

Стосовно умов утримання цивільних українців у порівнянні з військовими полоненими, представник ГУР зауважив, що ситуації, місця та умови утримання різні. Але в багатьох випадках цивільних українців утримують у не призначених для цього місцях, поза межами навіть так званої правової системи Росії.

Повернення українських полонених - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 28 червня президент України Володимир Зеленський повідомив, що з російського полону вдалося повернути ще десятьох українських громадян. Зокрема, це Наріман Джелял, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, захоплений у Криму ще у 2021 році, Олена Пех та Валерій Матюшенко - цивільні, які були в полоні ще з 2017-2018 років, Богдан Гелета та Іван Левицький - священники Української греко-католицької церкви, захоплені в Бердянську за опір окупантам.

Також були звільнені ще пʼятеро цивільних, які були захоплені на території Білорусі та позбавлені свободи: Микола Швець, Наталія Захаренко, Павло Купрієнко, Людмила Гончаренко та Катерина Брюханова.

Сьогодні, 29 червня, Служба безпеки України показала ексклюзивні кадри повернення українців з полону. У Службі підкреслили, що життя кожного українця - це найвища цінність, і наголосили, що працюють над тим, аби виконати доручення президента і повернути з полону кожного українця.

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