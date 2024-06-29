Жінка працювала науковою працівницею Горлівського художнього музею.

Українка Олена Пех, звільнена з російського полону, повернулася у Київ та вперше за довгий час зателефонувала доньці.

Зворушлива розмова потрапила на відео. Кадрами поділився омбудсмен Дмитро Лубінець.

"Не плач, не плач. Я тебе дуже люблю. Все добре. Я тебе дуже люблю. Я вже в Україні. Мене такі хлопці гарні зустріли. Які квіти мені подарували. Не плач, все закінчилося, я вдома", - сказала Пех доньці, ледь стримуючи сльози.

Полон Олени Пех

Олена Пех - наукова працівниця Горлівського художнього музею. Росіяни утримували її в полоні 6 років - з 2018 року.

Сьогодні десятеро українців, яких напередодні звільнили з російського полону, повернулися у Київ. Президент України Володимир Зеленський показав кадри перших хвилин звільнених українців в столиці. На відео прибуття звільнених українців до Києва видно, що їх зустрічати рідні, представники влади та духовенства.

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