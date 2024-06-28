Обмін відбувся за посередництва Ватикану.

З російського полону вдалося повернути ще десятьох українських громадян. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Вдалося повернути з російського полону ще десятьох наших людей. Попри всі складнощі. Наріман Джелял, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, захоплений у Криму ще у 2021 році. Олена Пех та Валерій Матюшенко – цивільні, які були в полоні ще з 2017–2018 років. Богдан Гелета та Іван Левицький – священники Української греко-католицької церкви, захоплені в Бердянську за опір окупантам", - написав він.

Також були звільнені ще пʼятеро цивільних, які були захоплені на території Білорусі та позбавлені свободи: Микола Швець, Наталія Захаренко, Павло Купрієнко, Людмила Гончаренко та Катерина Брюханова.

Відео дня

"Усі вони вже звільнені та вдома – в Україні. Дякую кожному й кожній, хто допомагав! Дякую нашій команді, яка займається звільненням полонених. Хочу відзначити також зусилля Ватикану заради того, щоб повернути додому цих людей. Обовʼязково звільнимо всіх наших", - додав Зеленський.

Обміни полоненими - деталі

У вівторок, 25 червня, з російського полону повернули 90 українських військовослужбовців.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі. За його словами, з полону визволили воїнів Національної гвардії, Військово-морських сил, армії, територіальної борони та прикордонної служби.

"Ті, хто захищали Маріуполь. Ті, хто захищали ЧАЕС. Ті, хто були на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках. Пам’ятаємо про всіх наших людей у російському полоні. Продовжуємо роботу задля звільнення кожного й кожної", - написав він.

Вас також можуть зацікавити новини: