Російські агенти намагались виявити вогневі позиції української артилерії та маршрути руху важкої бронетехніки Сил оборони, у тому числі танків Abrams.

В Донецькій області нейтралізовано ще одну агентурну групу ФСБ, зловмисники розвідували місця дислокації та пересування підрозділів ЗСУ, що задіяні у жорстоких боях на Авдіївському напрямку.

Як повідомили в Службі безпеки України, до складу російської агентури входило двоє мешканців Покровського району, які діяли окремо один від одного. Втім, обидва агенти дистанційно "замикалися" на російську спецслужбу через спільного "зв'язкового" з тимчасово окупованої частини регіону.

Встановлено, що ці російські агенти намагались виявити вогневі позиції української артилерії та маршрути руху важкої бронетехніки Сил оборони, у тому числі танків Abrams.

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Крім того, зазначається, що фігуранти "зливали" агресору локації українських блокпостів та фортифікаційних укріплень поблизу передової.

В спецслужбі поінформували, що за кожне виконане завдання окупанти обіцяли своїм поплічникам перераховувати "гонорар" на банківські картки.

"Розвідінформація потрібна була загарбникам для планування власних бойових операцій, насамперед щодо здійснення прицільних дронових та ракетно-артилерійських ударів по українських військах. Співробітники СБУ викрили розвідувально-підривну діяльність російських агентів і затримали їх у власних помешканнях. В обох фігурантів вилучено мобільні телефони із доказами отриманих завдань від ФСБ та надання відповідних "звітів" про їх виконання. За даними слідства, вони були дистанційно завербовані російською спецслужбою у червні цього року. Для збору розвідданих зрадники об’їжджали територію Покровського району та приховано фотографували пукти базування та місця переміщення підрозділів ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

В СБУ заявили, що всю отриману інформацію передавали на тимчасово окуповану частину Донеччини через месенджери у вигляді фото українських об’єктів та їхніх позначок на електронних картах з текстовим описом.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі вони під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує довічне ув'язнення.

Танки Abrams в Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, У січні 2023 року США оголосили, що передають Україні 31 танк Abrams. Ці поставки стали поштовхом до надання Україні німецьких танків Leopard 2 європейськими партнерами.

25 вересня стало відомо, що перші танки Abrams вже в Україні. Україна отримала всі танки M1A1 Abrams американського виробництва, обіцяні Києву адміністрацією президента США Джо Байдена.

Всі українці, які тренувалися на танках разом з американськими військовими в Німеччині, також повернулися в Україну разом із боєприпасами та запасними частинами до танків.

Начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш зауважив, що українські захисники почнуть використовувати американські танки Abrams, коли прийде час і дозволятимуть тактичні умови.

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