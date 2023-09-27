Бойові дії на фронті в будь-якому випадку продовжаться.

Українські захисники почнуть використовувати американські танки Abrams, коли прийде час і дозволятимуть тактичні умови.

"Поки що не будемо розкривати карти де саме І коли саме вони ввійдуть взаємодію з ворогом. Нехай це для них буде таким скажімо сюрпризом проте", - сказав начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Іллю Євлаша в ефірі телемарафону.

За його словами, складні погодні умови та дощі впливатимуть на перебіг бойових дій і використання нових танків на фронті.

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"Проте як ми пам'ятаємо навіть з минулого року наступ і бойові дії з цим не закінчаться", - додав Євлаш.

Начальник прес-служби додав, що бойові дії в будь-якому випадку продовжаться, просто треба буде зважати на туман чи інші погодні умови. Зокрема, планувати операцію будуть відповідно до обставин, які складуться.

Abrams для України - це треба знаті

У січні 2023 року США оголосили про передачу Україні 31 танк Abrams. За даними WP, станом на зараз Україна отримала менше половини обіцяних танків Abrams.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що американські танки зараз готують, щоб посилити наші дії проти окупантів.

ЗМІ писали, що США думають про передачу Україні до 30 додаткових танків Abrams.

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