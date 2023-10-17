Україна отримала всі танки M1A1 Abrams американського виробництва, обіцяні Києву адміністрацією президента США Джо Байдена. Мова йде про 31 танк.
Про це заявив представник армії США у Європі та Африці полковник Мартін О'Доннелл "Голосу Америки".
За його словам, всі українці, які тренувалися на танках разом з американськими військовими в Німеччині, також повернулися в Україну разом із боєприпасами та запасними частинами до танків.
"Ми виконали угоду. З цього моменту вони (Україна) мають визначати, коли і де вони забезпечать цей потенціал", - сказав О'Доннелл.
Він також зауважив, що може знадобитися деякий час, перш ніж Abrams відправлять на поле бою, оскільки українським військовим потрібно перевірити наявність необхідних елементів підтримки та визначити, коли і де використовувати танки для досягнення найбільшого ефекту проти російських військ.
"Я думаю, що Україна буде обмірковано вирішувати, коли і де вона їх використовуватиме", - додав О'Доннелл.
Танки Abrams в Україні
У січні 2023 року США оголосили, що передають Україні 31 танк Abrams. Ці поставки стали поштовхом до надання Україні німецьких танків Leopard 2 європейськими партнерами.
25 вересня стало відомо, що перші танки Abrams вже в Україні.
Раніше начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш зауважив, що українські захисники почнуть використовувати американські танки Abrams, коли прийде час і дозволятимуть тактичні умови. "Поки що не будемо розкривати карти де саме й коли саме вони ввійдуть у взаємодію з ворогом. Нехай це для них буде сюрпризом", - сказав він.