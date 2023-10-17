Українці, які тренувалися на танках разом з американськими військовими в Німеччині, також повернулися в Україну разом із боєприпасами та запасними частинами до танків.

Україна отримала всі танки M1A1 Abrams американського виробництва, обіцяні Києву адміністрацією президента США Джо Байдена. Мова йде про 31 танк.

Про це заявив представник армії США у Європі та Африці полковник Мартін О'Доннелл "Голосу Америки".

За його словам, всі українці, які тренувалися на танках разом з американськими військовими в Німеччині, також повернулися в Україну разом із боєприпасами та запасними частинами до танків.

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"Ми виконали угоду. З цього моменту вони (Україна) мають визначати, коли і де вони забезпечать цей потенціал", - сказав О'Доннелл.

Він також зауважив, що може знадобитися деякий час, перш ніж Abrams відправлять на поле бою, оскільки українським військовим потрібно перевірити наявність необхідних елементів підтримки та визначити, коли і де використовувати танки для досягнення найбільшого ефекту проти російських військ.

"Я думаю, що Україна буде обмірковано вирішувати, коли і де вона їх використовуватиме", - додав О'Доннелл.

Танки Abrams в Україні

У січні 2023 року США оголосили, що передають Україні 31 танк Abrams. Ці поставки стали поштовхом до надання Україні німецьких танків Leopard 2 європейськими партнерами.

25 вересня стало відомо, що перші танки Abrams вже в Україні.

Раніше начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш зауважив, що українські захисники почнуть використовувати американські танки Abrams, коли прийде час і дозволятимуть тактичні умови. "Поки що не будемо розкривати карти де саме й коли саме вони ввійдуть у взаємодію з ворогом. Нехай це для них буде сюрпризом", - сказав він.

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