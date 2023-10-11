Наразі у Німеччині з тяжкими опіковими травмами перебувають двоє дітей.

У Німеччині померли двоє постраждалих внаслідок пожежі через порив на нафтопроводі у селі Стримба на Івано-Франківщині, які перебували там на лікуванні. Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

"Сумні новини з Німеччини, куди було відправлено на лікування чотирьох постраждалих унаслідок пожежі у Надвірнянському районі, що сталась через витік нафтопродукту. Двоє дорослих – чоловік 35 років й жінка 39 років, за життя яких спершу боролись прикарпатські медики, а відтак провідні німецькі фахівці, не вижили. Цієї ночі їх не стало…" - заявила голова ОВА.

Вона додала, що зараз у Німеччині перебувають ще двоє хлопчиків з тяжкими опіковими травмами.

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За словами голови Надвірнянської міської ради Зіновія Андрійовича, також померла дружина ще одного постраждалого, який нещодавно вирушив на реабілітацію до Фінляндії. У неї не витримало серце.

Він зазначив, що 11-13 жовтня у громаді будуть днями жалоби за померлими.

Вибух на нафтопроводі в Івано-Франківській області – деталі

30 вересня поблизу села Стримба Надвірнянського району Івано-Франківської області стався порив нафтопроводу з подальшим розлиттям нафтопродуктів та горінням. Вогонь розповсюдився на приватний будинок. Постраждали 9 осіб. Серйозні опіки отримали діти 11 та 8 років та дорослі – 35, 39 та 58 років. Ще чотирьох постраждалих оглянули медики, які працювали на місці події, в них незначні опіки. Від госпіталізації вони відмовились.

За фактом пожежі нафтопродуктів поліція розпочала кримінальне провадження.

5 жовтня двох дорослих і двох дітей евакуювали для подальшого лікування до Німеччини.

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